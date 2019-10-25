不拿提袋！老闆娘狂勸：飯糰很燙　劇情超展開...她秒被錄取「爽get副業」

▲熱騰騰的飯糰 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友因為愛地球，很少拿塑膠提袋，今日去買飯糰時她也表示不需要袋子；然而店家卻狂勸導，表示飯糰真的很燙，拿袋子也比較好提。沒想到在原PO的堅持之下，劇情竟然超展開，讓網友們看傻表示「竟然這樣就被錄取了」、「高手在民間」。

一名女網友今（25日）在臉書「爆廢公社」中發文，她表示為了響應環保，她買東西時都盡量不跟店家拿塑膠袋。她今日去買傳統中式飯糰時，一樣也告訴老闆娘不用袋子，但是對方卻一臉擔心地表示「很燙」、「真的很燙」，勸她還是拿個提袋比較不燙手，但她卻以「我不怕燙」為由拒絕。

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▲原PO表示自己不怕燙，所以塑膠袋也是多餘的。（圖／記者陳俊宏攝）

沒想到，就在原PO要騎車離開時，老闆娘突然把她叫住，詢問她「妹妹，我們老闆說妳不怕燙，要不要來上班？」原來老闆看她不怕燙，實在很適合包飯糰，才會想延攬她到店裡工作。

然而原PO最後回絕了，「謝謝啊！可是我有工作了。」還開玩笑表示自己因此找到適合自己的副業了。

貼文一出，網友們都笑炸表示，「高手在民間」、「這飯糰也太大」、「原來是鐵沙掌高手」、「買個早餐都可以被招募，好厲害」、「糖炒栗子也很適合妳」、「哈哈哈這發展」、「可惡，竟然這樣就被錄取了」、「包飯糰真的很燙」。

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