東森購物網打敗蝦皮、momo　勇奪「服務第壹大獎」第一名殊榮

▲《壹週刊》第16屆「服務第壹大獎」今（10/25）在圓山大飯店舉辦頒獎典禮，東森購物網在網路購物類別獲得第一名殊榮，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元（左）親自出席領獎。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物服務品質獲廣大消費者肯定，繼3連霸蟬聯《工商時報》主辦的「臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎榮耀，25日又再拿下《壹週刊》第16屆「服務第壹大獎」網路購物類別第一名殊榮；東森購物網暨草莓網執行長楊俊元表示，未來將秉持「東森嚴選、服務第一、創新第一」的精神，帶來更好的服務。

自2004年開始，《壹週刊》每年舉辦「服務第壹大獎」調查，今年邁入第16屆，投票期間為7/15～9/20，在歷經網路一人一票共二個月的投票期，最終以8,053,812總投票數，針對18類別業種票選出服務優秀的菁英企業，其中在網路購物方面，由東森購物網脫穎而出奪得冠軍，打敗第2名蝦皮購物以及第3名momo購物網。

在第16屆服務第壹大獎頒獎典禮上，由楊俊元親自出席領獎，對於獲得冠軍榮耀，他表示，今年適逢東森購物20週年，很感謝消費者一直以來的支持與鼓勵，尤其現在的網路購物、電視購物競爭激烈，東森購物最特別的地方，就是擁有專屬的客服團隊，不論在購買、服務、商品使用時有任何問題，消費者除了可透過網路詢問，也可以利用電話諮詢，因此客服團隊的滿意度調查，已經連續幾年都在90%以上。

楊俊元提到，除了持續追求好的服務，並針對VIP提供其他通路買不到的特別商品、或是東森嚴選自營商品，這是東森購物的強項。此外，面對市場競爭，東森集團去年併購香港草莓網後，已經正式走向國際化，做全球跨境生意，從下半年開始，已經把東森嚴選的商品賣到全世界，而不論營運或是面對消費者，未來都將繼續努力。

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