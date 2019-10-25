大班像小一先修班　她寫給女兒：人生不是只有一種選擇

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

歲月如梭，女兒DAHLIA快上小學了，她讀的私立平價傳統私幼，對孩子在學科上面有些要求，深怕他們無法銜接小學課程，連家長也感受到這股壓力，開始積極做準備。

最近我常感嘆：「現在的幼稚園大班，好像是小一先修班！」雖然一邊在替孩子調整心態跟生活習慣，加強各種注音聲調與英文句型，但心中難免有所疑問：「幼稚園並非義務教育，孩子在學齡前，被強迫理解小學應修課程，這種集體焦慮，到底是誰造成的？」

從小學開始，孩子將要面對十幾年不間斷的求學生涯，所有的事情被學校綁住，不斷地讀書、考試、讀書、考試，無論是得心應手，還是跌跌撞撞，你我都曾走過這條路，所以，我對DA耳提面命！孩子啊，妳要趁現在～好好地～「玩好玩滿啊！」

對不起，我曾以為「百般皆下品，唯有讀書高」的社會氛圍，只到我們這代，終結聯考為止，妳媽媽雖然頂著一個國立大學雙學位的光環，但在真正認知到自己的志趣之前，也曾經是老師跟同儕瞧不起的「壞學生」，縱使，眾所皆知，我只是數理不好、個性安靜、有點宅，不曾做過任何一件妨礙他人、擾亂秩序的壞事，可是，在他們的眼中，成績不好就等於壞！

好吧，我現在接受了，我是一個超乖、超有同理心的壞學生（笑）

我很抱歉，這麼晚生妳，卻依然要面對這種畸形的價值觀，雖說父母是孩子的天，我卻無力回天。或許有人說，妳是壞學生，或許有人議論，我是對孩子成績漠不關心的失職家長，不過我們很清楚自己的生活多麼豐富、多麼有行動力、多麼充滿創造空間、多麼擁有真誠的歡笑與溫暖。

媽媽不參加任何比賽，是因為厭惡人家替我打分數，我呈現出努力的極限已是完美，沒有人有資格能來評論我的認真與心血，我很慶幸，在妳的身上看到這樣的影子，縱使有時候跟妳幼稚園同學的價值觀有衝突，但人都有本能，本能正是妳持續跟隨媽媽的原動力。

媽媽一個人扛起這個家，不努力工作，就沒有收入，下個月住哪都會成問題，在這樣的前提下，小一之後也要面對上不上安親班的問題，不安親？媽媽的寫文環境必須安靜，無法允許。安親？媽媽實在不希望妳才小學就這麼晚回家，我們應該要有更多的相處時間，而不是吃晚餐、寫作業、洗好澡，直接上床睡覺，現在的多元社會，能不能再有其他的做法？我想兩者做個平衡。

離小一還有半年多，我曾許下願望，大班這一年要排除萬難，努力帶妳多看這世界、多體驗不同的人生，而媽媽也確實做到了，用最低的預算，在今年與妳搭飛機到國外自由行3次，妳小小的身軀拎著自己的行囊，跟我走一整天不喊累，不以購物為主的行程，我們把自己融入當地，這是課本上學不到的珍貴資產。

孩子啊，人生公不公平很難說，可是，沒有人會長生不老，唯一能掌握的，就是如何豐富自己在人間的這段旅程，我從不諱言，自己很期待未來放飛妳的時刻，在此之前，媽媽想讓妳知道，生活還有很多可能，人生不是只有一種選擇，而後，當妳脫離羽翼的時候，才會知道世界有多大，再憑累積下來的直覺，選擇往何處飛翔。

DAHLIA啊，妳的名字不只是一首歌曲，更是我自由的起始！飛吧，飛吧，放肆地飛吧，就算受傷、就算跌倒，那都是生命的養分！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。