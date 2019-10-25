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商業周刊／「經濟晴雨表」菲商　遇上貿易戰跑最快台商

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圖／商業周刊提供。

▲中磊電子總經理：王煒(右)、阿雅拉集團董事長暨執行長：阿雅拉(左)。（圖／商業周刊／攝影駱裕隆）

採訪／田習如、吳中傑 　整理／張庭瑋、吳中傑

10月18日，來自日本、韓國及東南亞的哈佛大學商學院校友聚集在台北，召開一年一度的商學院亞太區理監事會議。這是此會議第一次移師台灣舉辦，近30位來自各領域的商界菁英匯集，最熱門的話題，正是已影響全球經濟約1年半的美中貿易戰。

會議前夕，2位哈佛校友——中磊電子總經理王煒、菲律賓第四大財團阿雅拉（Ayala）集團董事長暨執行長阿雅拉（Jaime Augusto Zobel de Ayala），接受商周獨家專訪，對談貿易戰的前景與布局。

網通廠中磊是貿易戰爆發後，動得最快的台灣企業之一。王煒去年開始將產能自中國分散，今年第二季，在菲律賓從無到有重新建置的產能已經開出，目前約占該公司總產能兩成。

請繼續往下閱讀...

中磊在貿易戰中持續轉型，增加直接對口電信商的業務比重，第三季營收年增6％，上半年毛利率也拉高到17.7％，比去年全年增加4.3個百分點。

菲律賓則是在貿易戰中，被外界解讀為靠攏中國以致經濟成長相對趨緩的東協國家。菲國第二季經濟成長率放緩至5.5％，是4年多來新低。

阿雅拉集團2家上市公司市值合計約新台幣7千5百億，因涵蓋地產、電子、電信、金融等領域，業務範疇廣，可一葉知秋，被稱為「菲律賓經濟的晴雨表」。

至今仍每日一變的美中貿易戰，究竟會如何影響全球經濟的未來？在美、中角力之間被拉扯的企業，該如何在夾縫中生存？以下是2人的對談紀要。

當企業出走中國
版圖變動，正好是鄰國機會

商周問（以下簡稱問）：美中貿易戰至今對菲律賓帶來哪些改變？

阿雅拉：這種關係緊張的情勢，對許多國家來說，與其說是衝擊（impact），比較像是「干擾」（disrupted）。

我們都知道國際貿易對所有區域、公司相對有利，因為可以擴展你的生產線，得到最高效率的產出，全世界也習慣了全球化模式。現在這習慣被打破，當然會出現問題。像我的公司在中國也有設廠，其中我們的電子業在中國有5個廠，產量已經下降14％。

但也有正向影響。因為貿易戰，企業必須走出中國，尋找替代方案，這是菲律賓的契機。例如我們很早就開始建設產業園區，最近我們也在馬尼拉北邊，設立第一個以中國企業為主的園區，希望更多中國有潛力的企業，可以來菲律賓駐點。

問：你認為菲律賓在貿易戰中得利？但資料也顯示菲國第二季的成長率放緩。

阿雅拉：關於菲律賓的經濟成長，你可能會嚇一跳，過去連續80個季度，回溯到1999年，這個國家從來沒有停止成長。如果看需求面，我們有上億人口，每人的平均收入在提升，購買力也增加。我們比較弱的是投資面。

當貿易版圖變動時，對菲律賓來說，是一個加入全球化商業環境的好機會，也提供製造業成長的動能。（貿易戰）唯一的負面影響，是當全球需求量降低時，當然，所有人都是輸家了。

杜特蒂不可測，投資找財長

問：相較其他東協國家，菲律賓的優勢何在？

阿雅拉：比起其他國家，我們有很年輕的人口結構，勞動人口平均年齡大約25歲；另外是語言，我們是英語系國家，這點和其他東南亞國家非常不同。另外就是通膨率很低，大約是2％至3％，可說是相當穩定的經濟環境。

王煒：在菲律賓，每單位勞動力的產能非常高，生產的質量，也與中國旗鼓相當。

另外，論語言，中國對我們來說，沒有語言隔閡，但只要離開中國，語言會成為管理上一大障礙，而菲律賓是東南亞國家中，唯一可用英語溝通，因此在轉換過程中不會有太多困難。語言優勢，讓菲律賓比其他東南亞國家加分很多。

對台灣來講，我們熟悉菲律賓勞工。幾十年來，在新竹的工廠，經常可以看到來自菲律賓的勞工，所以我們在菲律賓進行任何投資，這些在台的菲國勞工都是「種子」，可以幫助我們接軌。

另外是地理位置接近性的考量。從任何一個（中國）沿海省分，送到馬尼拉比送到胡志明先省3天，完成後的商品從馬尼拉送到美國，再省3天！

問：菲國總統杜特蒂是高度不可預測的政治人物，你會怎麼建議外國投資者因應這個不確定性？

阿雅拉：我的建議是與（政府）經濟小組的人接洽就好。這個小組的領導者是財政部長，他很多年前曾在阿雅拉集團服務，是一位銀行家。總統主要是主導政治政策面，但經濟發展上，這個小組的人更有影響力。

當世界變2系統
拚「重整」勝過選邊站

問：鴻海集團創辦人郭台銘說，貿易戰產生「一個世界、兩個系統」，企業可能要面臨在美、中之間選邊站的難題，你們怎麼看？

阿雅拉：我想我們所有人，都要開始與雙邊建立關係。我們和美國長久來一直有合作，像摩根大通投資我們的銀行長達30年之久，我們也合併不少美國公司。

但我們和中國也有合作，大約在15年前開始供應零組件給華為，我們也幫阿里巴巴集團處理財務。

與其說選邊站，我比較認同與雙邊都建立關係，去尋找機會。我想重要的是，讓自己維持競爭力，提供人們需要的商品或服務。

問：不過，根據外媒報導，菲國似乎更親中？

阿雅拉：我認為這是在「重整」菲律賓長久以來跟中美之間的關係。二戰以來，菲律賓和美國有很長一段時間，有相當緊密的合作，美國在菲律賓有海軍和空軍基地。

杜特蒂上台後，想打破這個過於緊密的連結，他比較親近中國，平衡我們過去太親美的狀況。對於「重整」我們和中美之間關係，目前還沒看到什麼明顯的壞處。反而我認為，稍微減弱菲、美的連結，增強中、菲之間的關係，是有好處的，像開始有中國企業要來和我的公司合作，我想這就是關係重整之後，激盪出的火花。當然菲律賓也很幸運，在這個重整過程中沒有引發任何緊張的情勢。

王煒：如果你問我們，我會說「選擇顧客」勝過於「選邊站」。我們考慮生產效率、成本、還有各種便利性，主要是想提供顧客最好的服務。

川普在貿易戰中採取的措施，的確在國際社會衍生出很多動盪和不確定性，但我必須說，這種不確定性，某種程度上，短期內對鄰近的國家，是有幫助的。

尤其是跨國企業，要分散風險來應對不確定性。但現在還在「變動期」喔，我們不知道如果這個「不確定性」變成「現實」會怎麼樣。但是在它變成現實之前，我們都會有短期的獲利。

一旦變成現實，每個人都會受傷。所以我們一點都不喜歡貿易戰，但身為商人，我們的任務是想辦法中和各種風險，協助顧客。

貿易戰是一種干擾，如果沒有這個干擾，中國還是一塊大磁鐵，即使中國的人力成本在提高，還是會吸引各國來設廠。

我認為現在的這個不確定性，緩和了大家向中國靠攏的情勢，讓大家重新調整自己的資源，來抵銷變動過程中的成本。所以國家或公司，誰可以比較彈性的轉移、誰可以快速而精準的下決策，就能獲得更多利益。

阿雅拉：如果這個不確定性真的成為現實，中國就會變成一個極度自給自足的經濟體，其他國家的東西也賣不進這個龐大的市場裡，對美國企業像Google，也都會有很大衝擊。

王煒：我最擔心的是，美國加徵關稅只是個開始，美國開始後，會不會日本跟進、印尼跟進、中國也跟進？也許每一個國內市場夠強大的經濟體，都跟著加徵關稅，築起關稅壁壘，整個生產線就必須多付出很多成本，消費者一定是最虧的。一旦消費者不消費，全球經濟就會蕭條，也就不再有過去30年這麼好的經濟成長了。

最擔心科技戰、反全球化

阿雅拉：經濟版圖的移動不是第一次發生，早在1930年或更久之前也都有過，只是過去移動過後，都是朝更開放、更全球化前進，如果這次是往反方向走，那很令人擔心。

我最擔心的其實是科技戰，因為過去，我們是所有國家一起讓一項科技發揮最大效率，去為顧客創造最好的體驗；如果貿易戰持續，科技的交流會出現斷層，而世界會變成兩大科技體系（中美），所有人都很難找到最有效的生產方式，讓一項科技發揮最大價值。

過去我們只拓展美國事業，現在我也投資中國，讓團隊到兩邊去學習，今年我們就去了深圳，也去矽谷，試圖從兩邊學習最精華的部分。所以我相信我們還是會生存下來。

我比較為消費者煩惱，假如中國創造了自己的生態系、美國要打造自己的5G，如此一來，科技沒辦法相輔相成，得到最佳利用，苦的還是消費者。

問：中磊第二季表現優異，是因為在貿易戰中做了對的決策嗎？

王煒：沒錯，我們很快的改變方向來因應貿易戰。我們的初心是，貿易戰的變動一定會引起顧客焦慮，而我們該如何把他們的焦慮感降到最低？對我來說，如何從這個不確定性中獲取最大利益，不是我首要考量。

加上，我去年就從朋友那裡得知一些消息，所以有事先準備；另外，我們一直維持台灣的經營，並不像某些公司移到中國的時候，就完全放棄台灣的經營，整盤端過去，他們在這次變動中，就會受到比較大衝擊。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1667期。

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