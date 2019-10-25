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全文／王金平下台一鞠躬！6千字告別44年國會生涯：不捨但這就是人生

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 王金平告別演說 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，王金平質詢時發表告別立院演說。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平25日下午5點赴立法院施政總質詢，發表告別國會演說。他感慨表示，「雖有不捨，但這就是人生」。在王金平完成最後一次總質詢後，行政院長蘇貞昌也特別獻上花束給王金平，原本砲聲隆隆的國會議場頓時不分黨派顏色，全體人員為王金平起立鼓掌。

王金平的最後一次總質詢，他的三位子女也到場聆聽，在發表告別國會演說中，王金平除了分享自己多年來的國會經驗外，他認爲自己44年的立法院生涯是他的最珍貴的人生資產，但在中華民國的發展只是滄海一粟，但能奉獻此生精華歲月在此，已無遺憾，「雖有不捨，但這就是人生」。

王金平總質詢全文：

《國家為重，國會為主》

主席、蘇院長，各部會首長、列席官員，本院同仁，大家好。金平今天以「國家為重，國會為主」為題向行政院提出質詢。因受限於時間，行政院無法以口頭全盤回應本席論述，因此請行政院以書面回覆即可。

選舉有輸贏，國家要尊嚴

政治可以是藝術但絕對不是魔術。法律可以論情理，但絕不能破底線。司法管轄權，就是代表國家行使主權。不論以任何理由，放棄司法管轄權，就是放棄主權，就是踐踏國家尊嚴。

在台灣有人提出「今日香港，明日台灣」的憂慮。但是我們的總統、立法委員，早已由公民直選產生。我們要有信心，「今日台灣，才是明日香港」追求的目標。

金平當然了解憂慮的背後，是擔心明日主權的淪喪。因此司法管轄權，絕不能臣服於政黨利益之下。不論顧主權的口號有多響亮，此刻是付諸行動，想方設法，讓犯罪嫌疑人來台接受司法審判的時候。捍衛代表主權的司法管轄權，是全民共同的責任，誰要放棄它，我們就下架他。

法治是民主的基礎，沒有法治就沒有民主。金平重申：別忘了！選舉，勝負不是一切，還有國家尊嚴、國家主權必須捍衛！
 
選舉求勝負，國會要共識

選舉與國會是落實政黨目標的兩大場域。國會是由代表不同政黨、選區、背景的成員組成，將社會多元各方的主張，透過各黨派間的合縱連橫、相互妥協尋求共識；或用表決、杯葛等方法得到結果。不到最後關頭，不輕言訴諸表決，也不輕言放棄妥協。

不管委員來自再小的黨派，也仍然是人民一票一票選出的代表。或許不是社會的主流主張，卻也是部分國民應該被重視、尊重、接納的意見。

零和的表決不應是常態，妥協的共識才是國會的價值。尤其在撕裂、對立、壁壘分明的台灣，我們應該讓社會看到，國會可以經由妥協尋求共識，不必是不惜一切拚輸贏的衝撞，如此，野心家才少了操弄的空間。

政治場域，各司其職

候選人，當然求當選。選舉操盤手，也以當選當作唯一的目標。國會黨團幹部，以落實政黨主張為任務。而國會議長的重責大任則是調和鼎鼐，綜合各黨派意見、凝聚共識，順利通過議案。各有角色，各司其職。

金平自民國64年首度當選立法委員，44年來，先後以不同的角色，擔任不同的職務，執行不同的任務，非常清楚「吃什麼飯、誦什麼經」，角色、責任、任務不能混淆。尤其是關係國家民主發展、憲政體制維護、全民福祉、政治社會安定、經濟成長的立法院院長。

國家為重，國會為主

2000年第一次政黨輪替，2002年立法院各黨不過半，國、親、新三黨聯合組成

立法院多數的結盟儀式上，時任中國國民黨黨主席連戰先生表示：
「今天中國國民黨把王金平同志送給國家，擔任中華民國立法院長」。

國家為重、國會為主就是金平擔任立法院長堅守的價值，也應該是爾後國會議長必須遵循並堅守的價值。超脫黨派，以國會為主主持議事，以國家為重，捍衛民主憲政。

英國國會源自1707年，美國國會成立於1789年，法國第一共和國會成立於1792年，它們以數百年的時間奠基了國會文化。

中華民國37年行憲，38年播遷來台，直到民國80年第一屆44年未曾改選的資深立委全部退職，第二屆立法委員於82年2月1日就職，才真正開啟符合現代民主國家的國會時代。至今也僅有26年。

相較於美、英、法老牌民主國家的國會，立法院尚屬強褓嬰兒期，較諸老牌民主國會的標準，及社會、人民對立法院的期望，立法院仍有很大的努力空間。畢竟滿足人民、社會的期待，是我們必須不斷鞭策的目標。

國會文化，創難毀易

自民國82年擔任副院長，與劉松藩院長一起在無前例中探索前進，建立符合真正民主國會的模式，以走出威權體制的運作。經由6年經驗的總結，於民國88年元月份通過「國會改革五法」，並在同仁支持下，於同年二月擔任立法院長，前後一共17年。23年間，在國會改革五法的基礎上，點點滴滴、跌跌撞撞，好不容易建立的國會文化，卻是「創難毀易」。在告別立法院的前夕，金平願以23年擘建國會文化的實務經驗，加上三年多來，坐在後排委員席，觀察體會的心得，做一次真誠的報告。

跨越千禧，開創新局

1999年出任院長，正逢千禧年。上任之時，自許「跨越千禧開創新局」的宏願；2000年適逢中華民國首次政黨輪替，也是國家首次面對朝小野大的挑戰。2002年立委選舉結果，各黨不過半。國民黨，行政、立法兩權皆輸，必須聯合多黨才為多數，對出任院長的金平，都是艱難的挑戰。

國家為重、國會為主的價值，讓金平深知，既是中國國民黨黨籍立法委員，更是中華民國立法院長，一切考量以中華民國為重，以立法院為主，金平才能在驚濤駭浪的政局中，穩住國會的方向舵，讓立法院成為解決問題的中心，不是製造政局動盪的場所。也深知唯有在動盪險惡的政局中，建立的國會文化，才能經得起時代檢驗，以流傳百世，爾後國會運作是政黨操縱的傀儡？或是國會主權的捍衛者？春秋之筆，才有評鑑的標準。

金平期許，四大保證

金平期許務實的國會運作必須：

一、 保證政權無論如何轉移，國政運作無礙。

二、 保證多黨、多方、多元利益交征下，尋求可被接受的最大公約數，發揮議事的效能。

三、 保證朝野激烈的攻防中，堅持程序正義、法治原則。

四、 保證議事再大的紛爭、朝野再大的衝突，不但不能妨礙法律、預算、議案的產出。而且產出後，不會有無休止的法理憲政爭議，及社會抗爭。

真正的國會，才算真正的民主國家

執政者最想控制，也最想擺脫的，就是代表民意的國會。來自四面八方，代表不同區域、各方利益的立法委員組成國會，很難有單一的意見，也不容易形成一致的共識。黨同伐異、對立衝突的特色，提供有野心的執政者，以議事不彰否定國會；以議事杯葛、衝撞、敗壞社會風氣為理由，污名化國會；再進一步以黨政運作一體化為由，企圖染指國會、架空國會；更甚以利益分配，軟化國會等，不一而足。

立法院長應以捍衛國會自主權為己任，絕不容行政、司法、監察、考試等權，假藉任何名義侵犯立法權。金平任內遺憾之一，就是針對319槍擊案，立法院依法通過真相調查委員會，卻遭受當時的執政黨行使所謂「行政抵抗權」全面抵制。執政黨委員失去了國會自主的自我期許，反與執政的行政權唱和，自失立場。立法委員要以捍衛國會尊嚴為己任，才有自主的國會，才是真正的國會。

尊重少數為前題，服從多數的意義才彰顯

金平十七年的心得，落實民意的真正國會，必先以「尊重少數」為前提，多數為力量的最終表決才具有正當性、合理性。議案通過的合法性才受尊重、肯定，才具有執行及被遵守的穩定性。

在議會，多數是實力、是力量，不是絕對的真理，憑藉多數就以為可以為所欲為，絕不是議會政治的真諦。真正的民主國家，沒有永久的執政黨，也沒有必然的在野黨，風水會輪流轉。今天的多數如何對待少數，難保翻轉之後不會以其人之道還治其人。

不尊重少數，一味仗勢多數，以大壓小，以強凌弱，以多勝少。對今天的多數黨及他們的支持者，可能大快人心，得意一時，日後都要付出對立、撕裂、不穩定的代價，冤冤相報何時休？這不是真正的民主國會。

假若議會一切以多數至上，多數就代表一切，就是真理。如此，反映民主國家的多元議會，就被否定、摧毀，民主多元就失去了意義。最後只剩徒具國會的形式，我們就沒有資格說是真正的民主國家。

國會文化三要素：尊重、包容、接納

尊重少數；包容多元；接納建設性的不同意見，展現民主國會的重要價值，也是落實民主國會必須建立的傳統。

2016年，執政黨完全執政以來，為了貫徹黨意，而凌駕民意，府院伸手主導國會的運作，已明顯傷及民主國會的價值，置「尊重、包容、接納」的國會價值於不顧。協商徒具形式，憑藉絕對多數，如坦克一般，一案又一案地輾過去；黨產條例、轉型正義、年金改革、一例一休、前瞻預算等案，完全忽視「尊重少數、包容分歧多元、接納建設性異見」的國會文化。

隨著法案一一通過，政治對立、社會分裂、世代衝突等，民怨不斷累積，反映在2018年的地方選舉結果，執政黨被社會反噬，吃了敗仗；理應反省，改弦易轍。但面對2020的大選，又驕傲地喊出國會要過半的訴求。這固然是政黨的權力，但人民的感受卻是既未痛改前非，更忘了昨日之痛，恐非民主之福。

2008年，國民黨在立法院是絕對的多數，金平又是國民黨籍的議長。但金平更深刻明白建立「尊重、包容、接納」的國會運作文化，及建立國會運作制度化，長治久安的重要性。為此在「朝野協商」、「不動用警察權」，及「處理太陽花學運太溫和」三件事上，或有苛責於金平，尤其是部分藍軍的支持者。
知我者謂我心憂，不知我者謂我何求

知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。金平藉機再次重申「朝野協商是重要且必要」、「堅持國會自主、國會尊嚴、絕不動用警察權」，及「太陽花不流血的和平落幕，是我們對下一代應負的責任。」

朝野協商是法律賦予立法院長的職權，是責任也是義務。因此被號稱為喬王，實至名歸，金平欣然接受。沒有協商的國會，不會有具效率的成果產出；沒有協商的國會，只有杯葛表決的衝撞，沒有妥協共識的空間；沒有協商的國會，少數黨、在野的意見不受尊重，不被接納，黨同伐異下，再好的意見也被犧牲。表決的形式民主之外，協商經由「尊重少數、包容多元，接納異見」的過程，更能體現實質民主的真意。

協商體制，可修不可廢

協商的方式、程序可議、可修，絕不可廢。協商不成，付之表決，表決才有正當性、合理性。

政治無他，耐煩而已，所有參與協商者，都是勞心勞力的無名英雄。有時還得承受「密室協商」、「黑箱作業」的指控。過往熟悉朝野協商的媒體朋友必定知道，參與協商的委員、助理，各單位的行政人員，共聚一室、共謀共議、互有取捨、各有妥協。少了議場唇槍舌戰的精彩畫面，少了個別委員可突顯個人特質的機會。但就議事的效率，及對「尊重、包容、接納」價值的落實，朝野協商，是國會實質民主的體現與成就。

國會沒有朝野協商，國政無法順利推動

朝野協商絕對是值得肯定的制度，細數17年中，由本人主持協商，有紀錄的就有799次。隨議事進行不順時，中途停下協商者，更不知有多少。以每年總預算少則2、3千件，多則高達5千多件的刪減與主決議案為例，沒有協商，就無法處理。包含創建新法247案在內，合計共3566案的法案，沒有協商，絕無法順利三讀通過。17年間，朝野再如何的惡鬥，最後依賴協商，總能順利通過預算及法案，讓國政順利運作。

金平擔任院長期間，議場內經歷無數次的朝野衝突、不理性杯葛，甚至已達違規違法程度。偶而個別委員因臨場情緒、對金平有不理性、不禮貌的言行，事後都有真心的道歉，我不放在心上。金平念茲在茲者是國會的自主、自治、自律。有委員、政黨的自律，才更能突顯國會的自主與自治。
委員事，由委員解決

金平深信國會自主、自治、自律的前提下，立法委員的事，由立法委員解決。絕不能、更不應有動用警察，進入議場維持秩序的荒謬。立法院是人民選出的立法委員，組成的立法院，院長是委員共推，主持議事的主席，沒有人有權力，以任何的理由、名義，進入議場干預甚至剝奪立法委員行使職權。衝突再厲害，杯葛再嚴重，委員行為再脫序，大不了休會協商，事緩則圓，再議就是。不動用警察進入議場干預議事，執行秩序糾察，是身為院長絕對必須堅持的黃金法則，不容破壞。

不動用警察權，不僅是國會自主、自治、自律、尊嚴等法理問題，也是現實上的不可行。抬出去，卻擋不住委員再進場；再進，抬或不抬？一群警察圍著主席台，下面亂成一團，委員與警察衝撞，主席宣布議決，這樣的畫面絕對是民主憲政的鬧劇。

學運和平落幕，無愧於心，無憾於歷史

因為太陽花學運，無法審議通過服貿協議，對兩岸交流是一件遺憾的事。但是讓太陽花學運不流血、和平落幕，也讓我們這一代政治人物，無憾地面對下一代。二次大戰之後，各國攻進官署的學生運動，最後都以流血衝突，甚至付出生命代價而終結。學生運動或許被鎮壓了，後遺症、後續發展的遺緒，總得讓國家社會，至少付出一代人的代價，有時也未必能彌平。就以香港連續4個多月的街頭抗爭為例，何時休，不知曉，香港社會將付出甚麼代價，不可知。可知的是至今仍看不到和平落幕的希望。

太陽花學運佔據立法院議場，最努力想方設法解決的人，就是擔任院長的金平。現實上，除了警力以強勢的武力，可能造成流血衝突之外，已無法動用優勢多數警力，以和平的方式，攻進城堡式的議場內，把人拉出的時候，只有以時間換取解決的空間。此時不流血、和平落幕是唯一解決之道。

金平不是引發學運問題的人，金平是解決太陽花學運問題的人。金平再重申一次：「金平不是引發太陽花學運問題的人，金平是解決問題的人」不論世人如何評價，不流血的和平落幕，讓我無愧於心，無憾於歷史。

中華民國立法院是國家政治寶地

立法院既是代表多元、多方的個別委員所組成，不同調是自然的常態，共識的凝聚是智慧、修為的結晶。百年修得同船渡，大家有幸成為立法委員，之間縱有黨派的不同，卻是同一屋簷下的同仁。再多的爭辯、衝突，皆因公心，事緩則圓，事過無恨，同心相處，共建中華民國立法院的政治文化，這是全體委員共同的責任。

中華民國的立法院，是國家的政治寶地。

一、立法院是中華民國培育政治菁英的搖籃，是縣市長、直轄市長，部會首長，院長及總統的培育地。

二、立法院是民主發展的指南針，立法院堅持國會自主、自治、自律，就讓政治野心家無隙可鑽，保住中華民國是真正的民主憲政體制的國家。

三、立法院是保持憲政體制合法、合理、公正運作的監督者、制衡者，有盡責的立法院，才有上正軌的國家發展。

國人對立法院有很深的期待，立法院尚有很大的努力改進空間，金平人生44年的歲月在立法院，說以立法院為家亦不為過，告別立法院的前夕，雖有不捨，但這就是人生。只要立法院持續守護民主、反映民意、監督政府、制衡行政，繼續培育對地方有貢獻的縣市長，參與國政的部會首長、院長，帶領國家的總統，我心足矣!

本會期是第九屆立法院最後一個會期，金平有幸擔任立法委員至今，已經四十四個年頭。今天是金平最後一次站上院會的質詢台，過去四十多年在立法院的一切，仍歷歷在目。

在這個神聖的國會殿堂，金平與台灣、與人民共同從威權走向民主、走過風雨飄搖的年代、經歷台灣經濟起飛、舉世稱羨的輝煌時期。四十四年過去，從三個國會到立院唯一；從第一屆到第九屆；從萬年國會到全面改選；從一黨獨大、多黨分立到兩大黨分庭抗禮。金平在這裡見證了台灣民主的成長，也見到立委們始終為國為民監督政府、為民謀福的不變。

本屆立院即將進入尾聲，我的立院生涯也到了要離別的時候。在座行政院官員、國會同仁，以及關心我的全國人民們，金平笫一次到立法院報到，受到國會莊嚴肅穆所震懾，心中油然而生的使命感至今不曾忘記。

44年的立院生涯，每一個職位、每一個法案、每一次國家進步的階段、每一位同仁熱忱奉獻的身影、每一張民眾引頸企盼呼喚公平正義的臉龐，金平不敢忘、也不會忘，這些是金平最珍貴的人生資產。44年在中華民國未來的長遠發展只是滄海一粟，但金平能將此生精華歲月奉獻於此，已然無憾。

各位同仁、各位官員、各位親愛的台灣人民，離開不必傷感，但祈願立法院持續進步、中華民國屹立不搖、永續發展，成為世界民主國家的典範。珍重再見、謝謝大家!

▲▼ 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 王金平告別演說 三子女在旁聽席聆聽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，王金平質詢時發表告別立院演說。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 王金平告別演說 三子女在旁聽席聆聽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平三子女在旁聽席聆聽。（圖／記者屠惠剛攝）

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