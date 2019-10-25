賴士葆嗆鬥雞內閣、逼道歉　蘇貞昌替徐國勇緩頰：主人對僕人都不該人身攻擊





▲立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

內政部長徐國勇在受訪時動怒罵記者引發議論。國民黨立委王育敏、賴士葆25日在立法院質詢時接連逼蘇貞昌代替徐國勇道歉，賴士葆還加碼嗆蘇貞昌是「鬥雞內閣」。對此，蘇貞昌強調不會「道歉」，同時也替徐國勇緩頰，認為記者採訪雖然是天職也不該侮辱人，因為主人對僕人都不該人身攻擊。

港女箱屍案兇手陳同佳23日獲釋後，是否來台投案一事在國內不斷延燒。內政部長徐國勇24日被記者逼問政府態度前後髮夾彎是否形同認同一中？徐國勇一度動怒並手指著記者警告「講話客氣一點」。面對國民黨批評耍官威，徐國勇25日受訪時表示，該名記者是把評論帶入訪問，我們立場回答完，不合他的意，他非要一個中國不可，怎麼可以這樣？

賴士葆質詢時批評，蘇貞昌儼然成為「鬥雞內閣」，自己在臉書舉辦投票，有百分之97的網友都認為徐國勇「官威有夠大」，他問蘇貞昌，是不是要替徐國勇道歉。蘇貞昌對此回應「不行」，他認為徐國勇跟記者都可以更有修養，但「不必」道歉。

蘇貞昌進一步指出，記者採訪是天職，但從採訪變成人身攻擊也不對。面對賴士葆不斷插話，蘇貞昌說，「我可以回答嗎？」他強調，徐國勇不必如此，更有修養的話更好，記者採訪也是天職，但卻變成評論，已經不只是採訪，還是人身攻擊。

對於賴士葆稱官員應該是人民公僕，不該官威這麼大，蘇貞昌回應，「主人對僕人都不該人身攻擊。」

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