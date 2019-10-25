南韓放棄WTO開發中國家待遇　沈榮津：市場更自由化對台灣有利

▲南韓政府今（25）日宣佈不再爭取WTO開發中國家待遇，經濟部長沈榮津表示，此舉有助國際經貿市場更加自由化，有利於台灣的經貿發展。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

南韓政府今(25)日宣布未來在世界貿易組織（WTO）的談判時，將不再爭取開發中國家特殊待遇，經濟部長沈榮津對此表示，南韓政府此舉有助國際經貿市場更加自由化，亞洲區域內以貿易為導向的國家將有更一致的競爭標準，有利於台灣的經貿發展。

南韓自1995年起，即在WTO享有開發中國家地位，南韓財政部部長洪南基今天表示，南韓政府未來在世貿組織談判中，不會尋求開發中國家的特殊待遇，並強調南韓政府也將在稻米等敏感的農業領域提供最大保護。

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經濟部長沈榮津今天出席「台灣未來能源研討會」時表示，台灣去年已向世界貿易組織（WTO）宣示，未來在WTO的談判不再要求開發中國家待遇，對於南韓政府跟進台灣腳步表示肯定，「這將讓市場更加地自由化。」

「南韓未來也將適用更高標準，大家都是用一樣標準，市場更開放，對貿易為導向的國家、像是對台灣就是有利的。」沈榮津指出，南韓等較先進的國家不再要求享有「開發中國家」的特殊優惠待遇，將有助於WTO相關談判的進展。

經濟部表示，去年9月我方於瑞士日內瓦貿易政策檢討會議中宣布：「台灣在未來國際談判中，不會主張給予發展中國家特殊與差別待遇。」強調此為經過跨部會協商討論後所做的決定，並非因為美國施壓。