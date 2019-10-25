蘇貞昌回應拍桌：我也想當慈眉善目修行者...「但我是行政院長」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

內政部長徐國勇在受訪時動怒罵記者引發議論，國民黨立委王育敏25日在立法院質詢時指出，蘇貞昌日前對立委拍桌嗆聲，應該修正這樣的行為，行政院長蘇貞昌答詢表示，「我也想當一個慈眉善目的修行者，但是我是行政院長。」



日前國民黨立委馬文君與行政院長蘇貞昌在立法院會質詢時互相拍桌，蘇貞昌嗆立委「亂下結論、胡扯！」，兩人你一言我一語對罵持續一分多鐘，氣氛相當火爆。

對此，王育敏質詢時提及此事說，總統蔡英文說的謙卑謙卑在謙卑，蘇內閣有做到嗎？蘇貞昌說，每個人的程度不同，「我也常常修養不夠」。王育敏表示，媒體下標也說蘇貞昌官威也很大。蘇貞昌立即回應，雖然媒體這樣下標，「我也沒有去罵他」。

王育敏接著表示，前兩任院長林全、賴清德在院會接受質詢時都有維持院長的高度，蘇貞昌則多次向立委大小聲、立委拍桌他也拍桌，畢竟在這麼高的位子，這樣子大可不必。

蘇貞昌則回應，「我也很想做一個慈眉善目的修行者，但是我是行政院長，有時候不是我先拍桌」，這個國會殿堂是全國最高民意機關，立委那樣的做法是降低了國會的水準，也降低了國民黨立委的水準，「我也沒對對方人身攻擊」都是有前因後果的。

王育敏也針對徐國勇當眾嗆記者的事件要求道歉，蘇貞昌答詢表示，記者採訪是他的權利，問問題也是必要的，但有時候不是採訪是評論，甚至人身攻擊，比如講人家睜眼說瞎話，就罵人人身攻擊，但身為部長不用發脾氣，對記者不用這樣。

蘇貞昌表示，兩個都要檢討，但部長道歉就不必了，事情都是有因就有果的，整體來說，記者是不對，但部長不必這樣，以部長的身份這樣做不宜，記者的挑戰就在於問題的犀利，但回答問題動怒可以不必。