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清大女生宿舍洗澡「驚見一隻手」　他辯：借衛生紙…1張照片打臉

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▲宿舍偷拍女大生洗澡「瞎辯只是想借衛生紙」　1張照片神打臉。（圖／讀者提供）　

▲工人一開始辯稱是向女學生借衛生紙被誤會，後來才終於坦承犯行。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名外包工人，利用在清大女生宿舍工作之便，竟突發奇想拿起手機偷拍女學生洗澡，校方和警方攜手合作，快速經由監視器畫面鎖定這名「攝狼」並通知到案說明，雖然他辯稱「只是想借衛生紙」，但最後還是在警方的突破口下坦承犯行，警方除了將他的手機送往科偵組還原資料釐清外，也將依妨害秘密罪嫌將他函送。

有讀者向《ETtoday新聞雲》記者投訴，24日午間左右，一名清大女大學生在宿舍的浴室洗澡時，疑似遭到不明男子持手機從門外由上往下偷拍，洗澡的女學生當場嚇得大聲尖叫，門外的男子隨即逃跑閃人，校方收到消息後，緊急調閱相關監視器並報警抓人。

新竹市警方接獲報案後，從監視器畫面中快速鎖定一名外包的施工工人，工人一開始到案後否認偷拍一事，他辯稱急著上廁所才會就近前往女廁解決生理需求，因為忘了帶衛生紙，便想說向正在洗澡的女學生求救應急，沒想到手才伸出門檻上，女學生就大聲尖叫。

不過，由於現場環境為淋浴間與馬桶分開設置，依常理來看，淋浴時並不會攜帶衛生紙入內，工人的「借衛生紙」一說，明顯有漏洞，經過警方層層突破心防後，工人才終於坦承犯行。

由於工人到案後，手機已無相關畫面，警方正著手將手機送往「科偵組」做資料還原，以釐清作案細節，而這名「借衛生紙攝狼」，訊後也被新竹市警方依妨害秘密罪嫌函送。

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