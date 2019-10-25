颱風豪雨淹沒120車廂！日本北陸新幹線停駛2週　今全線復駛

▲北陸新幹線因颱風哈吉貝被大雨淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

受颱風哈吉貝影響，日本北陸新幹線被大雨淹沒，部分區間毀損將近2週後，25日終於宣布恢復行駛，全線再開。

綜合日媒報導，颱風哈吉貝帶來大雨，因此淹沒北陸新幹線將近10個編組、共120個車廂，以及其他設備。如今經過2週的修復作業，東京站直達金澤站的車輛終於恢復行駛，可以將首都圈與北陸地方連結起來。

不過，扣掉泡水的10編組列車，如今車廂數量不足，只剩下20編組可以運行，因此將依照臨時時刻表發車，以東京站直達金澤站為優先，上越新幹線與北陸新幹線部分車次將臨停本庄早稻田站、安中榛名站及佐久平站，整體班次比之前約減少一成。

報導指出，今年4月至9月，北陸新幹線每日搭乘人數達5萬1300人，約6成搭乘率，但因颱風哈吉貝影響而於12日「預防性停駛」，原本預計13日復駛，不料因10編組列車泡水，只能以區間車往返東京站至長野站、上越妙高站至金澤站，修復作業持續至今才完全恢復。

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