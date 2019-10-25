39屍疑窒息或凍死至少12小時　警方追捕北愛黑幫3成員

▲警方指出，冷凍貨櫃裡的死者體，被發現時至少已死亡12小時。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國埃塞克斯郡冷凍貨櫃藏屍案，39名中國人躲在攝氏零下25度的貨櫃內死亡，案中貨櫃是從比利時澤布呂赫港(Zeebrugge）出發。據指出，死者生前可能待在冷凍貨櫃內多天，最後窒息或凍死。警方正在追捕3名愛爾蘭黑幫成員，懷疑他們策劃這起偷渡事件。

當地媒體推測，犯罪集團利用冷凍貨櫃偷運人蛇，可能是為了躲避免紅外線熱像儀偵測出偷渡客。 英國警方懷疑此案跟一個位於北愛爾蘭阿馬市(Armagh)的黑幫有關，並追捕當中3成員。這3人的基地接近愛爾蘭邊境，涉嫌策劃偷運人蛇。其中一名男子跟保加利亞一家公司有關， 該公司擁有涉案貨櫃車的拖車頭。

貨櫃車的原登記車主指出，他們早在一年多之前就將貨櫃車績了莫納亨郡County Monaghan)的一家公司。 比利時媒體指出，因為冷凍貨櫃通常更為密封，以致紅外線熱像儀原熱掃描儀器不容易檢測到內部熱源，難以發現裡面藏有偷渡客。此外，澤布呂赫是知名的貨運港，偵查非法移民並非其主要工作，因此有可能被偷渡集團相中偷運非法移民。

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體。（圖／達志影像／美聯社）

至目前為止，死者在何時何地進入貨櫃還不清楚，澤布呂赫港運口執行長科恩(Joachim Coens)說，每個貨櫃在港口都要經過一系列檢查後會貼上封條，行經路線有攝影機監控，要在無人發現情況下破壞封條並讓39人進入，幾乎不可能。

澤布呂赫市長德福(Dirk De Fauw)則推測，藏身貨櫃的人很可能早在抵達澤布呂赫港口前就已躲進櫃裏。 有人指出這39名死者生前經歷逾8000公里路程，由中國大陸到英國。

根據衞星定位系統，涉案貨櫃車從愛爾蘭都柏林駛到莫納亨郡，其後再到沃里克郡(Warwick)及肯特郡，然後上貨輪渡過英吉利海峽。貨輪曾在法國敦克爾克及加來停留，最終到達澤布呂赫港承接鬧出人命的貨櫃。在貨櫃車到達埃塞克斯郡前，它已渡過英倫海峽兩次。

貨櫃車司機羅賓遜(Mo Robinson)據報在發現屍體後一度暈厥。有指出羅賓遜常駕駛該條路線，一星期來回5到6趟，通常在貨船上過夜。 警方之前已將屍體移到太平間，再將其中11具遺體移至當地一家醫院進行解剖。警方指出， 已展開漫長而複雜的過程來辨認死者身份。

有報導指出，涉案貨櫃車的冷凍貨櫃設有節能計時器，會不斷關閉及重啟冷凍，可以讓冷凍貨櫃的溫度降至攝氏零下25度。