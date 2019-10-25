醫美診所要歇業　她趁醫師不在當「冒充醫師」幫2女打針

▲女趁醫美診將歇業，醫師不在，竟當起假醫師幫女病患打針 。圖為示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

大里區某醫美診所將歇業，與診所醫師熟識的鄧姓女子竟趁歇業前夕醫師不在診所時，幫登門求診的2名女患者施打美白針或點滴。台中市衛生局接獲檢舉後，將鄧女依法送辦。台中地檢署全案偵結，將她依違反醫師法起訴。

起訴書指出，43歲鄧姓女子與大里某醫美診所吳姓醫師為朋友，經常出入診所，診所在2018年6月19日歇業。鄧女得知診所將要歇業，6月1日下午趁醫師不在，竟涉嫌幫來診所要打美白針的張姓女子，施打含有美達康美注射液、止血康注射液等藥品，並收費8百元。當天衛生局上門稽查就查獲鄧女，準備函送法辦。

但鄧女卻不知悔改，19日診所歇業當天下午，另有一名林姓女子到診所稱她身體不適，鄧女又幫林女注射胺美樂-S注射液點滴。衛生局接獲檢舉，當晚再度前往稽查，當場查獲鄧女在幫患者施打點滴，現場查扣剛施打過胺美樂注射液空瓶一組，及診所內查扣未拆封胺美樂注射液10瓶、普惠輸液套10個、BD靜脈留置針75個等等。

診所吳姓醫師證稱，上述2天她都不在診所內，也沒有指示鄧女對客人打針。鄧女則坦認犯行，明知自己沒有醫師資格，還幫2女進行侵入性醫療行為。

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