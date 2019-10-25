貨車死亡39人為大陸公民？　華春瑩：英國警方還在核實

▲▼英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

近日英國警方在埃塞克斯郡的一個工業園區，發現一輛貨車，驚悚的是，貨車裡發現39具屍體，目前最新消息指出39名遇難者疑似為中國大陸公民。對此，中國大陸外交部今（25日）舉行例行記者會，發言人華春瑩也表示，「這是一起令人悲傷的悲劇，英國警方還在核實遇難者身份，目前無法確認是否為中國大陸公民。」

這起震驚中外英國貨車39死案件，外交部記者會上有記者提問，「當地時間（23日），英國警方在埃塞克斯郡一個工業園中發現了一輛裝有39具遺體的貨車，遇難者可能為中國籍。中方是否能確認他們的身份以及為何赴英？」發人言華春瑩也回應，「不管遇害者是哪國公民，這都是一起極大的悲劇，也引起了國際社會對於非法移民問題的重視。」

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

至於這39人的真實身分，到底是不是中國大陸公民，英國警方證實死者均為中國大陸公民，不過，華春瑩卻否認這項消息，她表示，目前中國大陸駐英國使館負責公使銜參贊，已經抵達現場處理，英國警方還在「核實遇難者身份」，中方也高度關注這起事件，中國大陸駐比利時大使館也要求比利時警方和相關部門展開全面調查。

華春瑩一連三次強調，「希望英國儘快確實、確認、核實遇難者身份，查明事實真相，依法嚴懲涉案犯罪人員。」目前英國警方還在調查，無法確認死者是否為中國大陸國籍。