基隆「鐵支路」老牌私娼寮栽了！新任所長奇襲　活逮2名辦事尋芳客

▲警方發動奇襲搗破私娼寮，一舉帶回2名尋芳客、3名賣淫女以及趙姓負責人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市龍安街暗藏春色，因緊鄰鐵道，「鐵支路」的名聲不脛而走，夜夜都有尋芳客到訪買春。基隆南榮所所長譚龍翔上任短短不到一周，立即著手進行掃黃，並於24日晚間7時許發動搜索，果真在路口旁破獲私娼寮，還當場活逮2名正在辦事的尋芳客，立即將涉案人等帶回，趙姓負責人也被依妨害風化罪嫌送辦。

警一分局長婁子才上任後，有感龍安街私娼寮行徑太過囂張大膽，屢屢前往鐵支路查看；其中位於街口的第一家私娼寮占盡地利之便，仗著其位置緊鄰路口、易掌握警方查緝動態，規避10多年皆未被查獲，豈料竟栽在新上任的所長手中。

譚龍翔就任後致力掃黃，經蒐證多日於24日晚間7時發動搜索突襲，利用「生面孔優勢」當場搗破私娼寮，還發現業者在門口提供椅子，讓排隊等候的尋芳客休息，將街道規劃成「接客等候區」，氣焰相當囂張。警方走進私娼寮內，當即活逮2名正在辦事的尋芳客、以及屋內的3名台籍賣淫女，眾人見到警方上門後嚇得不知所措，急忙拿起身旁衣褲遮羞。

據悉，2名尋芳客年約40多歲，皆是來自外縣市，因傾慕鐵支路盛名，不遠千里前來買春，以一節1000元代價進行性交易。而遭逮捕的尋芳客與賣淫女訊後依社維法裁罰，另趙姓負責人則依妨害風化罪嫌送辦。

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▼南榮所所長譚龍翔上任不到一周，利用「生面孔優勢」破獲私娼寮。（圖／記者郭世賢翻攝）