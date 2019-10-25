馬偕醫院山寨案…劉伯恩、林璨互告　檢：雙方資訊有落差！都不起訴

▲「山寨馬偕醫院案」讓劉伯恩（中）與林燦告成一團，林燦偽造文書部分，台中地檢2017年調查後不起訴；林燦反控劉伯恩妨害名譽，北檢25日認為雙方資訊落差造成誤會，予不起訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

馬偕醫院2017年爆發「山寨風波」，當時亞州大學附屬醫院副院長林燦，拿著印有馬偕醫院商標，並以馬偕紀念醫院國際醫療副院長為職稱的名片，婉拒亞大附醫去大陸開醫院的計畫；事後亞大附醫確認時，遭馬偕董事長劉伯恩、院長施壽全駁斥，指林燦拿馬偕「假名片」對外宣傳，並提告林燦偽造文書等罪，經台中地檢調查後不起訴。林燦反對劉、施2人提告妨害名譽，北檢10月25認雙方資訊落差造成誤會，予以不起訴。

經北檢調查，宣捷生物科技總經理宣昶永曾向林燦表示，要出資至大陸設立上海馬偕醫院，並請他擔任副院長，事後秘書也印了名片讓林燦備用；之後亞大附醫也有到大陸開設醫院的計畫，並向林燦提出合作要求，他便拿出名片以要設立「上海馬偕」為由婉拒，期間馬偕董事長劉伯恩、院長施壽全對此事皆不知情，且之後「上海馬偕」的計畫也未實現。

就在雙方對彼此狀況都不知情下，劉伯恩及施壽全不滿林燦拿假名片在外宣傳，提告偽造文書及違反商標法，經台中地檢調查後不起訴；而林燦也不滿劉、施2人對他的指控，提告妨害名譽，經北檢調查，於10月25日不起訴。

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