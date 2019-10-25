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Google挺同志！　市府→凱道「彩虹遊行路線」地圖曝光

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▲▼ 同志遊行地圖 。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲同志遊行地圖 。（圖／翻攝GOOGLE MAP）※點圖放大

記者崔至雲／台北報導

今年4月日本舉辦「2019東京同志遊行」，當時谷歌地圖就出現了可愛的「彩虹路線」，明天是2019台灣同志遊行，谷歌地圖今（25日）也將遊行路線以彩虹標註，只要打開地圖，就可以看到超可愛的遊行「彩虹路線」。

台灣同志遊行今年已舉辦第17年，可說是亞洲最大的同志遊行，遊行隊伍將從台北市政府出發，再從逸仙路轉忠孝東路，一路行經東區、華山等台北知名的觀光景點，最後由林森南路轉仁愛路，進到凱達格蘭大道終點舞台，全程5.4公里，主辦單位估計今年參與人數有機會上看20萬人。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 同志遊行地圖 。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲同志遊行地圖 。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲▼同志遊行。（示意圖／記者許展溢攝）

▲同志遊行26日登場。（示意圖／記者許展溢攝）

今天在Google Map上面，就出現一條很特別的「彩虹路線」，若想加入明天同志遊行的民眾，只要跟著地圖的彩虹路線就可以跟著遊行隊伍前進。今年遊行路線雖然單一，但是仍與去年一樣將分為6大隊伍進行，包括紅色大隊、橙色大隊、黃色大隊、綠色大隊、藍色大隊、紫色大隊等。

▲▼2019台灣同志遊行路線公布。（圖／台灣同志遊行主辦單位提供）

▲2019台灣同志遊行路線。（圖／台灣同志遊行主辦單位提供）

2019台灣同志遊行
活動時間：10月26日12時30分起
《起點舞台》台北市政府前廣場（台北市信義區市府路1號）

13:30
紅色、橙色、黃色車隊依序出發
14:30
綠色、藍色、紫色車隊依序出發

遊行路線：市民廣場集合後出發→仁愛路4段→逸仙路→忠孝東路4段、3段、2段、1段→林森南路→仁愛路1段→凱達格蘭大道集會後解散

《終點舞台》
表演嘉賓：
9m88／HUSH／微笑唸歌團／羅思容／A-Lin
議題分享：
婚權元年／多元發聲／民主人權／性平教育／族群融合

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