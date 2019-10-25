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林麗蟬感性提懷孕新住民補助　蘇貞昌暖力挺：國民黨應把妳列不分區

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院25日是第9屆第8會期的最後一次總質詢，不同於火藥味濃厚的質詢，國民黨立委立委林麗蟬與行政院長蘇貞昌難得出現溫暖片段。身為新住民的林麗蟬在這個會期的最後一次總質詢提到懷孕新住民補助計畫，蘇貞昌溫暖力挺，強調只要是政策上可行的一定盡量來做，同時也大讚林麗蟬認真努力，國民黨下一屆不分區應該繼續列入。

林麗蟬質詢時提到，想知道政府對懷孕新住民補助計畫的態度以及規劃態度。衛福部長陳時中回應，現在由新住民基金會在討論跟估算預算，目前估出來需要三千多萬。林麗蟬問，補助內容跟健保是不是一樣。陳時中說，基礎上會差不多，細節上可能會不太一樣。

蘇貞昌表示，聽過林麗蟬兩次質詢，很肯定她的用功，「我想這樣，衛福部盡快，不只應該照顧新住民，還懷孕，請盡快，秘書長也在聽，內政部在這裡，這樣算出來，我讓內政部盡快來照顧，就算還沒納入也應該要有保護。」

林麗蟬提到，今天是這個會期的最後一次總質詢，不知道下一個會期還會不會有新住民委員可以在這裡發聲，所以要藉著這個機會向院長請命。她感性提到，自己也是新住民，知道新住民的辛苦，曾經有新住民因為懷孕未納保，醫療費卻太龐大，先生只能離婚把她送回越南，「如果我們補助還沒下來，悲劇還是會上演，院長可以表達態度嗎？」

面對林麗蟬真情質詢，蘇貞昌也溫暖回應。他強調自己同意委員說法，應該盡快來研究怎麼處理，已經懷孕的新住民也應該要特別照顧。

蘇貞昌說，他看過林麗蟬的專訪，知道身為一個新住民的辛苦，「我覺得妳很努力，妳真的代表新移民路途多不容易，社會還有哪些還沒公道的地方我們一起來努力。」蘇貞昌也力挺林麗蟬，「妳剛剛說不知道下一屆不分區還有沒有，國民黨如果沒有（列不分區不應該）。」蘇貞昌承諾，要跟林麗蟬一起努力，只要是政策上可以地，一定盡量來做。

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