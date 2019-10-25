劉宥彤發祭品文對賭劉家昌：韓國瑜若800萬票　我買100萬台幣雞排

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

資深音樂人劉家昌多次力挺國民黨總統參選人韓國瑜，23日深夜更在臉書大膽預言，「韓國瑜有800萬上下的選票，對手能有一半就算廟沒有白拜」。永齡基金會執行長劉宥彤為此25日發出祭品文，並直言若韓國瑜有800萬票，她就要買100萬台幣的雞排。

劉家昌痛批，台灣是人類史上最畸形的社會，「一群不愛中華民國的騙子，從總統、院長、部長都對著憲法、國旗，宣誓效忠中華民國，這群騙子，享盡中華民國的榮華富貴卻不認同中華民國，還想繼續執政．台灣人不是傻子，人民全看懂了，不會再上當了」。

對於韓國瑜選情低迷，劉家昌質疑，「不知道民調是問了泰國人還是越南人，與事實不符」，他大膽預言韓國瑜能到到800萬票上下，最後更點名總統蔡英文與鴻海創辦人郭台銘，「你們看不懂韓國瑜，是距離人民太遙遠。」

對於郭台銘被批為「距離人民太遙遠」，劉宥彤表示，郭台銘從初選結束到現在，多次被劉家昌點名謾駡，既然大家都說以德抱怨是美德，「為了向劉家昌的異想世界–韓總統八百萬票『致敬』」，在此寫下雞排祭文，如果韓市長能有八百萬票或正負20%（放很寬吧），劉宥彤買100萬台幣的雞排」。

文末，劉宥彤還hashtag「大家常說有人眼盲心不盲但若心盲耳聰目明都沒用」、「因為要吃雞排所以別再說我黑韓」、「劉家昌是韓黑因為韓粉有900萬現在少了100萬我好心幫忙補上20％」、「沒有640萬到960萬票誰要買雞排現在應該沒人敢」。

▲資深音樂人劉家昌。（資料照／記者徐文彬攝）

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