最大摺疊機？陸電子廠TCL「三摺」原型機曝光　展開為10吋平板

▲陸電子廠TCL「三摺疊」手機曝光。（圖／翻攝自YouTube／CNET）

記者王曉敏／綜合外電報導

可摺疊螢幕手機近來已成為了兵家必爭之地，三星Galaxy Fold已於日前正式上市，而華為Mate X確定發售日期，稍早外媒揭露，中國大陸電子廠TCL設計出一款摺疊手機原型機，不同於Galaxy Fold與Mate X的對摺設計，TCL這款摺疊手機採三摺疊設計，螢幕全部展開後即成為一台10吋的平板電腦。

國外科技網站CNET展示出一款由TCL推出的摺疊原型機，該原型機採三摺疊設計，配備後置4鏡頭、前置鏡頭和USB Type-C接孔。據報導，這款手機的鉸鏈處事由TCL旗下華星光電（CSOT）的Dragon Hinge技術打造，側面看起來為「Z」型。

不同於外側還有個小螢幕的Galaxy Fold，TCL這款摺疊手機僅有一個螢幕，當手機摺疊起來時，對外的那一面將自動變成一個小螢幕。其摺疊起來時的厚度就如同三支智慧型手機堆疊起來，可能不適合放置於口袋內。

▼展開後為10吋平板電腦。（圖／翻攝自YouTube／CNET）

TCL為中國大陸電子、電器製造商，主要生產手機、電腦、家電用品電氣照明及電視等。該公司於今年的世界通訊大會（MWC）上發表了自家研發首創的Dragon Hinge摺疊螢幕鉸鏈技術，綜合陸媒報導，該技術的鉸鏈方案內含超過300個原件，可時線螢幕從0度到180度的折疊和彎曲。

CNET所展示的TCL三摺疊原型機除了外型外，包括名稱、價格或生產日期等細節則沒有進一步資訊，不過據TCL的說法，該公司計劃於2020年進入摺疊螢幕手機市場，預估其機款的定價將比華為、三星更親民。不過目前一切都仍處於猜測階段，這款三摺手機最終是否會推出也屬未知數，進一步的消息則待TCL發表。

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