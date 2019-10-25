桃機今年8起地安出包！　交通部開罰「桃勤30萬、長勤6萬元」

▲桃機總經理林祥生、交通部次長王國材、民航局局長林國顯說明「桃園機場地勤安全調查與檢討」。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

桃園國際機場今年已發生8起地勤安全事件，其中6起為地安事件、2起為違規事件（編按：地安事件指須停機檢修，違規則是輕微受損）。交通部25日公布究責內容，3度肇事的桃園航勤公司將開罰30萬元，長榮航勤將開罰6萬元，但另外3起肇事的台灣中油非屬地勤業者，只能在第二次違規時，開罰上個月平均日加油量5倍做為輸油設備使用費，年底前會擬定新契約，訂定明確有效的保證金，已建議經濟部依照石油管理法開罰10萬到50萬元。

由於桃機地安事件頻頻發生，交通部次長王國材、民航局長林國顯、桃園機場公司總經理林祥生，今日下午至交通部說明「桃園機場地勤安全調查與檢討」。王國材表示，桃園機場今年到目前為止有8起事件，其中6起地安、2起違規，中油跟桃勤有3度肇事，長榮航勤跟聯邦快遞各1次，歸類原因有兩大類，6件是人員未遵守標準作業程序、2件是裝備失效。

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▲虎航班機22日發生漏油停機檢修事件，發現是中油未按照SOP卸油管就移動車輛。（圖／記者蔡玟君攝）

林祥生表示，桃園機場目前有3家加油業者，透過資格審查及認定後，同意業者在桃機幫航空公司辦理加油業務，因為使用到公司相關設備，因而加以收費，一旦行為人發生違規或傷害公司形象，可以針對違規者的「行為人」扣機場通行證，但沒有進一步做有效罰則，僅可以在發生缺失時，要求改善。

依據與三家加油商契約第6條，履約管理第17款的第8點規定，廠商在加油作業時，若違反機場加油服務航空燃油評管制及操作標準，第一次書面通知改善，第二次罰則僅能罰款上個月平均日加油量5倍做為輸油設備使用費當作罰金。

林祥生表示，因為雙方不是服務供給買賣的雙方關係，航空公司可以自行選擇，只是開放三家合格業者，中油事件檢具相關事證報到民航局，讓民航局移請加油商的主管機關，根據經濟部的法律加以裁罰。

林祥生說，三家加油商的合約年底即將到期，懲罰方式若紀律不好，真正處罰效果是有限的，因此在今年年底訂定新契約，會研議更有效的處罰機制，會訂定明確有效的保證金，一旦犯相關規定，會扣保證金作為處罰的依據。

另外，桃機每一季都有SMS安全管理會議。林祥生說，航務分組每個月都會針對加油商地勤公司進行相關的要求及宣導，但仍然有部分廠商會因為資深人員便宜行事，而出現人為疏失，只能繼續加強宣導，提高夜間抽查頻率，由原本每天8個駕駛，增加到每天15個駕駛，尤其針對夜間清晨加強力度更高。

桃機目前也正在進行「空測航機動態監控系統」驗收階段，功能像是道路系統中的科技執法，因為桃機本身沒有執法能力，透過監控系統，隨時告訴行為人，所有加油或勤務工作都會被監控系統給記錄下來，讓行為人提高警覺，一開始會要求提出一個改善計畫，沒有改善會提報民航局，請求民航局根據相關法律處置。

▲交通部次長王國材。（圖／記者胡順惠攝）

王國材說，中油不屬於地勤業，民航局沒有開罰依據，移到經濟部，目前石油管理法規定可以裁罰，24日晚上跟經濟部與中油聯絡，從1月、9月到近期的10月22日都有處理，積極檢討，對加油流程、機具，也會徹底相關人員責任會釐清與就謮，希望不要再發生。

據了解，桃勤目前已經有9人被懲處，其中2個操作員被記最重兩大過、兩小過、兩申誡處分，還有2人正在討論中；長榮航勤1個人記過，台灣中油1個人被記過。另外，交通部也依民航法第112-3條，分別對長榮地勤開罰6萬元罰緩、桃園航勤則是30萬罰緩。