常濫用優勢做不公平競爭！公平會：凱擘擴區花蓮動機目的應釐清



▲豐盟有線電視股份有限公司申請擴區經營花蓮縣有線廣播電視聽證會。主持人郭文忠委員(中)、平台處處長王德威(左)。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



富邦集團旗下凱擘有線電視旗下「豐盟」申請到花蓮經營有線電視，公平會在25日聽證會上指出，豐盟到花蓮有助於擴大凱擘集團有線電視訂戶數、議價能力等影響力有所增加，令有線電視更傾向於集團化，且富邦與凱擘這些業者不僅有濫用市場優勢地位、違反公平交易法前例，其營運行為近期常被檢舉外觀上有一致的聯合行為，凱擘申請花蓮的動機、目的有進一步釐清的必要。



NCC25日舉行「豐盟有線電視股份有限公司申請擴區經營花蓮縣有線廣播電視聽證會」，公平會服務業競爭處視察沈立委以鑑定人身份參與陳述意見，對於市場競爭的部份特別提出四點注意事項，分別如下：



一、花蓮行政戶數目前為12萬6300，有線電視訂戶5萬3000戶，相較其他縣市戶數與規模小了許多，花蓮是否容納兩家以上業者參與競爭，應妥為評估。若以商業經營考量，其他縣市的規模都較花蓮大，凱擘申請花蓮的動機、目的有進一步釐清的必要。

二、豐盟的母公司凱擘過去身兼多系統經營者及頻道代理商身份，105年公平會曾對凱擘頻道代理有差別待遇做過處份，目前還在行政訴訟中。

105年凱擘旗下三重全聯有線電視曾以0元收看有線電視一年等優惠方案，以低價利誘方式阻礙新進業者參與，違反公平法，經處分在案。凱擘旗下的台北市大安文山、金頻道等系統，與大樓管理委員會簽獨家經營條款，以不正當方法競爭。





▲富邦MOMO親子台10月2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊（圖／網友提供）



整體來看，102年NCC開放有線電視新申請跨區經營政策以來，凱擘集團及其所屬有線系統，在頻道代理、有線電視服務，有濫用市場優勢地位、違反公平交易法前例。

豐盟擴區到花蓮後，勢必對訂戶數、整體議價能力等影響力有所增加，恐有濫用市場優勢地位形成，對相關市場影響也會增加。

三、頻道代理商「大享」公司的負責人、洽談頻道授權決策人員，原任職凱擘公司或其上層公司或關係企業，凱擘公司有無透過實質控制大享公司，將市場力延伸到頻道代理，造成豐盟擴區到花蓮與競爭業者產生授權爭議，這部份也有疑慮。

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四、凱擘公司與所屬系統業者、台固所屬系統業及大新店民主、屏南、紅樹林等系統，19家系統於106年曾被檢舉涉及聯合下架民視台灣台、民視第一台，這些業者的營運行為近期常被檢舉外觀上有一致的聯合行為。

公平會認為，即使這些公司沒有公司法上認定的關係企業，但其各公司負責人及重要經理人倘由凱擘或其上層公司或關係企業所派任，而有實質控制力，對外即會採行一致行為(例如聯合下架)。若豐盟再增加新經營區，其不利影響會更大。



NCC開放有線電視申請跨區經營以來，10月25日首次辦聽證會，這場由富邦集團凱擘MSO旗下豐盟有線電視申請擴區經營到花蓮縣，象徵直接挑戰年代集團董事長練台生在花蓮有線電視的獨家經營，外界解讀是練與蔡明忠的有線市場之戰。