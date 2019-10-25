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獨／彰濱百億太陽能電廠最後3.3公里路權卡關　廠商轟工業局：用愛發電

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▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

經濟部工業局招標興建彰濱崙尾太陽能電廠，不過現在卻傳出工業局疑似遭受不當壓力，讓已經得標施工廠商因為最後3.3公里的路權施工遲遲無法動工，導致整個百億的投資案整個停擺，讓知情人士忍不住搬出總統蔡英文的話想要問經濟部工業局，難道真的是要「用愛發電」嗎？

得標的廠商是辰亞能源是在2018年的時候，經過初選投標程序取得工業局彰濱工業區崙尾東區臨一及臨二號的土地開發權，辰亞能源將以百億金額來投資興建太陽能電廠，裝設完成後將成為全球最大水上型太陽能電站，辰亞能源已經完成大部分工程的準備工作，但是現在卻受阻在3.3公里的施工路權，讓整個百億投資興建案停擺。

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▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

知情人士李先生向《ETtoday新聞雲》表示，辰亞能源現在已經送審台電備查，已經取得了備查許可，就開始要來建置了，但是沒想到接下來要向彰濱工業區申請路權卻受阻，李先生說：「現在這麼大的投資案已經搞了一年多了，廠商已經準備好了，許可文件、路權申請也都給你，彰濱工業處已經要核發了，工業局現在為何又把路權收回去？」

都已經準備好了，但現在收回路權的原因又是什麼？李先生說有另外一個廠商標到緊鄰的另外一塊地，距離台電拉管線的位置是在5.5公里外，辰亞能源管線位置離台電距離3.3公里，所以辰亞能源的管線跟另一間廠商會有重疊管線的部份，但是另一間廠商還沒有跟台電申請備查，也就是說沒有施工許可。

李先生質疑：「辰亞已經先申請了，你先申請站在投資方，一定要先做嘛！不可能等另一間廠商，現在都已經申請要過了，對方卻提出異議，跟工業局說不可以這樣做，對方抗議」，所以工業局就駁回了辰亞的施工路權。現在工業局請雙方廠商坐下來協調四次了都沒有結果。李先生還說：「有立委關切才讓路權生變！」

▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此《 ETtoday新聞雲》記者求證經濟部工業局，開發更新科長林瑋浩透過電話回應有三個：首先，辰亞的申請案沒有駁回、而這個案子的原因太陽光電在發電之後，管路要放電到台電的變壓電站去，但是管路要放在彰濱工業區的底下，有一段的空間已經不夠了，沒有辦法再開挖到更深的地方，所以才協調兩家公司來做共同管道，這樣兩家還可以彼此分擔費用、減低施工成本，「工業局是居中協調兩家，但是兩家協調不順利，我們到目前為止都還在持續協調兩家公司，利用什麼樣的方式，來共謀施作這個管道，所以他們的申請案是沒有被駁回的，因為現在在局裡面還在積極居中協調」。

但是記者繼續追問，不是有一家廠商已經都先申請好了嗎？都已經過了嗎？林瑋浩否認：「沒有..沒有..絕對沒有過，因為這個是還在我們開發工程中，所以道路還沒有完成，所以他們要配合我們開發工程來做，所以另外一家也有申請，現在兩家都在我們局裡，所以就一起來協調」。

▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後3.3公里的施工路權有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彰濱工業區百億投資太陽能電廠興建受阻，最後施工路權有爭議 ，知情人士出面爆料。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者也問到是否有立委來關心，對此林瑋浩則是這樣說：「這個我就不便回應你這一段，我們大概就是一個居中協調的態度，希望兩家公司一起來做這個共同管道，如果誰先做了，下面沒有空間施作，對另外一家公司都會有不好的影響，電就沒辦法上來」。

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