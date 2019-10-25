反擊彭斯涉華言論 華春瑩：奉勸美國一些人好好照照鏡子

▲大陸外交部長華春瑩。（圖／翻攝 環球網）

記者任以芳／北京報導

美國副總統彭斯昨（24日）發表對華演講，對於中國大陸社會制度和人權宗教提出批評，引起中國大陸反彈。今（25日）外交部例行記者會，發言人華春瑩表示，「奉勸美國一些人好好照照鏡子，認清自己的問題，管好自己的事情，不要再滿世界大放厥詞，早點收起那套損人不利己的把戲。」

▲▼美國副總統彭斯針對美中關係發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

彭斯在華盛頓威爾遜中心發表對華政策演講，第二次「對華演說」幾乎火力全開，主要針對中美貿易問題、香港、台灣、宗教等政策，並強調美國已改變過去數十年的對華政策，從此將視中國大陸視為「戰略競爭對手。」

罕見打破常規，今天中國大陸外交部例行記者會才剛開始，發言人華春瑩沒等記者發問，自動回應彭斯的涉華演講內容。從中國大陸人權、香港、台灣、新疆、外交、貿易等議題，回擊彭斯的指責。華春瑩表示，

「中方表示強烈的憤慨和堅決反對。中國大陸的朋友遍天下，任何想給中國大陸扣上這樣那樣的“帽子”，離間中國大陸與世界其他國家關係的圖謀都不會得逞，都只會自取其辱。」

至於彭斯也指責中國大陸內外政策，以及社會制度和人權宗教狀況。華春瑩也強調，「奉勸美國一些人好好照照鏡子，認清自己的問題，管好自己的事情，不要再滿世界大放厥詞，早點收起那套損人不利己的把戲。」

▲美國國防部副助理部長施燦德出席「北京香山論壇」，強調中美不會脫鉤。（圖／記者任以芳攝）

尷尬的是，前幾天「北京香山論壇」，美國國防部副助理部長施燦德談到中美競合關係，他說「未來歡迎美國跟中國大陸競爭，但不代表對抗。」並且信誓旦旦強調，中美之間不會脫鉤！如今彭斯不友善的涉華言論，將中美關係越拉越遠。

華春瑩也表示，「中方敦促美方從兩國和兩國人民的根本利益出發，尊重事實，糾正錯誤，停止發表不負責任的言論，停止損害兩國關係和互信合作的做法。」希望美方按照兩國元首確定的共識，相互尊重，管控分歧，推動中美關係穩定向前發展。