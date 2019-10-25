頭份回收場大火黑煙直竄天際　風吹尖山國小400師生戴口罩上課

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市尖下里一處資源回收場，25日下午1時許驚傳火災，由於場內堆積數量驚人的易燃物，火勢一發不可收拾，大量黑色濃煙竄天，好幾公里外都可以看到，苗栗縣消防局接獲通報後，共調派頭份、竹南、造橋分隊前往灌救，花了近2小時將火勢控制。所幸沒有人員傷亡；不過附近尖山國小首當其衝遭波及，因風勢強勁，把濃煙都吹向學校，校方也緊急發放400名師口罩應急，還好沒有學生身體不適。

▲苗栗縣頭份市1處資源回收場，25日1時許發生大火，現場火勢猛，烈濃煙直竄天際。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣消防局表示，下午1時許接獲民眾通報，指出頭份市尖下里尖山國小旁的1處竹林突然起火燃燒，立即派員前往灌救；但因為地處偏僻，且無法讓大車通行，消防隊員只能從外面馬路用接駁的方式加壓送水；加上地勢空曠，風勢助長火勢，大火一發不可收拾，連在數公里遠的市區都清晰可見。

▲▼現場因地處偏僻，消防車輛無法進出，連民眾也幫忙加入搶救的行列。（圖／記者黃孟珍攝）

據民眾表示，一開始火勢並不大，只是風勢助長之下頓時烈焰衝天，濃煙飄向附近緊鄰的尖山國小；學校表示立即暫停課外活動，全都回到教室內上課，並發放口罩給每位師生，以免吸入大量的濃煙，造成身體不適。

頭份消防分隊指出，現場多為易燃的塑膠類回收物，將近50平方公尺的太空包全都付之一炬，約2個小時才將火勢控制住，也吸引不少民眾圍觀。

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