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化工廠東碱公司爆內線交易　總經理遭約談打哈欠…30萬元交保候傳

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▲▼ 東碱內線交易案總經理傅春生。（圖／記者劉昌松攝）

▲東碱總經理傅春生接受檢察官偵訊後，滿臉倦容地打哈欠。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上市公司東碱(音同鹼)傳出內線交易弊端，總經理傅春生涉嫌在公司發布重大訊息前，通知親友進場買賣股票避損約1百萬元，台北地檢署25日指揮調查局台北市調處，兵分6路搜索東碱辦公室和相關人住處，並約談傅等5人，傅遭偵訊後，晚間被檢察官依違反《證券交易法》等罪嫌，諭令30萬元交保候傳。

東碱公司(1708)成立於1956年，在盛產石灰石的蘇澳鎮興建工廠，並以純碱當作開廠之首項產品，此外，陸續開發生產如小蘇打、硫酸、銨粉、硫酸鉀等相關產品，雖一度嘗試多角化涉足金融、創投、IC設計等產業，但近年回歸化工製造貿易和散裝海運事業。

▲▼宜蘭副縣長余聯興（左）代表縣府送達東碱公司蘇澳廠停工處分公文，並確認圓篩機、冷卻機等未經核准污染源設備停機。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲東碱蘇澳廠去年一度因環保問題遭停工，如今傳出總經理涉將為公開的消息洩漏給親友買賣股票獲利。（圖為資料照／記者游芳男翻攝）

不過就在東碱回歸本業的同事，可說是公司創業基石的蘇澳總廠，被查出有未經許可登記之污染源操作，在2018年10月遭宜蘭縣政府開罰停工，2019年3月才復工。

檢調獲報追查，傅春生涉嫌在東碱發布重大訊息前，將訊息洩漏洩漏給親友，讓親友得以提早買賣東碱股票，涉嫌內線交易，25日約談總經理傅春生等人到案釐清案情。

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