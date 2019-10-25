遭質疑密室作業　蘇貞昌承諾：公開徐國勇、管浩鳴半小時談話內容

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

總統府國策顧問黃承國日前引薦具有大陸政協身分的教會牧師管浩鳴，與內政部長徐國勇會面談陳同佳案。對此，行政院長蘇貞昌25日在答詢國民黨立委王育敏時表示，事件曝光後他看報導才知道，他也當場承諾，公開徐國勇與管浩鳴半個小時的談話內容、參與人員。

王育敏質詢時質疑，當時陸委會、移民署當時未掌握牧師身份，就是失職，國安單位是否有漏洞？而且，徐國勇跟國安會第一時間未向蘇貞昌報告，是將他蒙在鼓裡。蘇貞昌對此表示，他沒有參與國安幕僚會議，但總統主持的會議他有參與，並沒有覺得沒蒙在鼓裡。

蘇貞說表示，一位政協牧師這樣穿梭很弔詭，但他不認為自己沒蒙在鼓裡，事件是由國安會議處理，重要的事情他們會跟他報告，但是誰見了誰、講了什麼話，實際上不需要、也不可能都跟他報告。

王育敏要求，除了必須公開徐國勇與管浩鳴的半小時會面談話內容，以及要公開9月30日國安會議到底討論了什麼內容、做怎麼樣的定調、參與成員的一併公開，目前都沒有完整書面資料，證明沒有密室交易，外界才會釋疑，否則就是搞黑箱作業，國人無法接受。

蘇貞昌則當場答應，管浩鳴當時並不是以政協的身份而是以牧師的宗教身份見徐國勇，何時見面、談了什麼？向人民說明是沒有問題的。

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