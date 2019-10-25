台大生為同志遊行熱身　「小同遊」爭取校園性別友善環境

▲台大為明日同志遊行舉辦「小同遊」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

2019同志遊行明日將登場，台大學生會性別工作坊、NTUGayChat、女性研究社、浪達社、BDSM社等學生社團今（25日）在台大校園先舉辦「小同遊」，一行人從台大總圖門口出發行經校園繞行至台大校門，一路上高喊「我要睡覺，也要尿尿」，呼籲校方能重視性別議題，並改善硬體設施，保障多元性別同學權益。

台大學生會性別工作坊指出，婚姻平權法案通過只是第一步，對於非異性戀族群來說，在前方的險路仍待走平，加諸性少數群族上的污名、刻板印象，都是利刃，不見血地造成傷害，這次小同遊邀請大家看見周遭同學的多元色彩，反思日常中習以為常實則包含歧視的言語、行為，期能破除性別框架；同時也將呼籲校方提升對性別議題的重視度，改善硬體設施，保障多元性別同學權益，「讓我們從校園出發，成為開啟對話、促進理解的契機。」

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▲台灣大學學生社團25日在校內發起「台大校內小同遊」，呼籲師生關注性別平等議題。（圖／記者崔至雲攝）

台大性別工作坊學生林語瑄表示，校方日前承諾3年後完工的新宿舍將規劃性別友善樓層，希望校方可進一步開放學生依照認同入住房間，針對住在單一性別宿舍的跨性別者，應建立明確的轉宿流程。

林語瑄指出，目前台大普通教學館一至三樓的global zone已經有友善廁所，暑假校方改建普通一樓廁所，建議校方男、女廁也應改建成性別友善廁所，讓校園更友善。

台大女性研究社社長黃品學說明，今年小同遊主題鎖定「同學你怎麼都沒感覺」，同性婚姻已於今年5月通過，但日常生活依然存有各種歧視，包括校內BDSM社連社團展場都被外界當作嘲笑、獵奇的對象，校內宿舍亦無法提供跨性別生適當住所，很難說性別已經平等了。

跨性別者半糖愛麗絲也現身今天台大的小同遊，他指出，雖然他已經畢業很久，但認為性平還是很重要，因此也來聲援。他表示，校內現在將殘障廁所直接改成性別友善廁所，但這樣做是標籤化，松菸有真正的性別友善廁所，裡面不分男、女廁，裡面同時有小便斗跟馬桶，真正的友善廁所應該是這樣，期盼校方加強性別友善設施

