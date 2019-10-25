商總建議蔡英文三修一例一休　勞動部出面回應了

▲勞動部針對商總今提出要三修一例一休做出回應。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華民國商全國商業總會今（25）日發布最新的政策建言書，其中就提到希望政府可以三修一例一休，並增訂服務業專章。對此，勞動部也做出回應，商總所提出的三修一例一休，由於這牽涉到法案的調整，必須兼顧勞資雙方需求，未來也會廣納意見，慎審慎研議。

商總理事長賴正鎰今表示，自從一例一休上路後爭議不斷，像是旅館、餐飲與遊覽車業，在排班就常出現問題，因此建議政府需要針對一例一休進行三度修法，希望可以爭取每月加班時數上限增加到60小時，可彈性挪移休假日，恢復休假日的加班費為2倍計算，爭取企業主較同意讓員工加班等。

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對此勞動部回應，目前現行的勞動基準法已有2週、4週、8週或第84條之1等各項彈性工時規定，各服務業可依規定分別適用。此外，勞動基準法「週休二日」新制已考量勞動現場之實際需求，除將休息日出勤時數改採覈實計算外，另增加「3個月加班時數總量管制」、「例假(七休一)調整彈性」、「輪班間隔休息時間調整彈性」、「特別休假遞延運用調整彈性」等規定，務實地給予勞雇雙方安排最適工時的空間。

最後，勞動部也說，這有關法案的調整必須兼顧勞資雙方的需求，將會廣納意見，審慎研議。



