全台最大荷爾蒙藥商斥資5億設研發中心　經部：中小企業升級投資繼續衝

▲經濟部今（25）日通過培力藥品等4家中小企業投資逾13億元，力拼轉型升級。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（25）日通過4家中小企業投資逾13億元力拼轉型升級，其中全台最大的高藥理活性荷爾蒙供應商培力藥品，將斥資5億元在台興建智慧化工廠與研發中心，藉以積極布局美國市場，可創造38個本國工作機會。

經濟部投資臺灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」第14次聯審會議，通過佶鼎科技、楓富機械、煥昇實業及培力藥品4家中小企業投資逾13億元力拼轉型升級。

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官員指出，深耕台灣超過40年的培力藥品，其高藥理活性荷爾蒙產品已居國內領導地位，供應量全臺最大，也為女性不孕、安胎獨家供應高門檻的黃體酮軟膠囊。

礙於國內醫藥市場受到健保總額限制，為了永續經營，培力藥品將投資超過5億元在臺中工業區新建智慧化工廠與研發中心，以滿足未來增加的供貨需求，同時投入較高門檻新品項的研發，積極布局美國市場。

為了達到廢棄物處理全方位服務，佶鼎毅然擴大投資超過2億元於彰濱有機廢液再利用廠添購銅回收及綠能發電設備，多採購自國內供應商，以達成物質全循環、零廢棄的願景，將可為偏鄉增加30個本國就業機會。

為轉型智慧製造，楓富機械將在臺中太平產業園區興建廠房，增設智慧化CNC機臺，透過導入3D列印技術、機械廠房聯網系統及AOI光學檢測系統，可縮短開發時程，有效提高產能和良率，提升市場競爭力。

另外，為了因應地租上漲同時擴充產能，煥昇決定在彰化投入4千萬元擴增產線，引進智慧化織襪機臺，使消費者能以較便宜價格買到更優質產品，同時讓臺灣襪業在國際上獲得更多新利基市場。