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川普要求聯邦機構停止訂閱紐時與華郵　白宮：省錢

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▲「白宮版學姊」：魏思特荷特「被辭職」。（圖／《紐約時報》截圖)

川普一再指責《紐時》對他的報導失實。圖為「白宮版學姊」魏思特荷特「被辭職」的《紐時》報導。（圖／《紐約時報》截圖)

國際中心／綜合報導

美國總統川普一直跟「製造假新聞」的美國幾家主流媒體「對著幹」。最近，他又公開指責兩家大報《紐約時報》與《華盛頓郵報》對他的報導失實。隨後，白宮證實將停止訂閱這兩家報紙。

故事還沒完。最新消息是：白宮正呼籲所有聯邦機構都加入停止訂閱的行列，給出的理由竟然是：「為了省錢」。 據《國會山莊報》引述《華爾街日報》的報導，白宮新聞秘書秘書葛里申(Stephanie Grisham)周四(24日)在聲明中說：「所有聯邦機構停止訂閱這兩家報紙，對節省納稅人的開支來說具有重要意義，大概能省下幾十萬美元。」

目前還不清楚白宮將如何實施停止訂閱的計畫。據瞭解，聯邦雇員們之前一直可以透過政府郵箱位址，免費獲得《華盛頓郵報》的電子報。當天上午，有媒體注意到，《紐時》與《華郵》都沒有出現在白宮 新聞辦公室的檔中案。

《國會山莊報》認為，此一決定標誌著川普政府跟這兩家主流媒體之間的矛盾逐漸升級。 報導指出，上述兩家報紙是報導美國政府內部爭議的主力，川普也不時在各種場合抨擊這兩家報紙。

最新一輪抨擊始於川普21日晚間接受福斯新聞網的專訪。訪問中川普又舊事重提，稱這兩家媒體報的都是「假新聞」(fake news），並直言「我們甚至不想在白宮看到它們，我們可能會終止訂閱。」

面對川普的抨擊，《紐約時報》曾多次反擊稱這些指控是莫須有。《華盛頓郵報》也在22日的報導中調侃說，川普又「玩起了三年前的老哏」。但對於政府停止訂閱一事，兩家報社的代表都拒絕置評。 

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