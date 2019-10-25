有愛之人必有福　盧秀燕表揚860名志工「有你們真好」

▲盧秀燕表揚服務時數最多的志工陳龍莉。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市社會局為感謝社會上默默付出的志工，25日舉辦志願服務獎勵表揚典禮，由市長盧秀燕表揚860名獲獎志工，盧說，有愛之人必有福，期盼一起努力讓世界看見台中的美好，獲獎志工中高齡87歲、最年長的楊吳哖說，只要有體力，不管年紀多大也能當志工，把空閒時間挪出來看看別人怎麼生活，更有意義。

▲獲獎志工（左至右）徐麒智、陳龍莉、楊吳哖。

「施比受更有福」、「有你們真好」，盧秀燕今天表揚獲獎志工時作上述表示，這次共有860名志工獲獎，52人累積服務時數達7千小時以上獲頒「一等獎」，213人達4千小時以上獲頒「二等獎」，595人達2千小時以上獲頒「三等獎」。

獲得「一等獎」的台中市政府勞工局志工陳龍莉，累積服務時數高達1萬4599小時，是這次服務時數最高的志工，61歲的她表示，已做了24年志工，當初因為在醫院內看見沒有家屬、沒有依靠的老榮民，才毅然決然投入志工行列，做志工是一件幸福的事，也能認識很多好朋友，讓她很歡樂開心。

獲頒「二等獎」服務於童綜合醫院的志工楊吳哖說，只要有體力、時間，就可以做很多事，雖然年紀大了，但待在家裡也無聊，不如出來當志工，看看別人怎麼生活，還可以增加知識。此外，市議員賴義鍠平時為民服務之餘，找空檔擔任志工，也獲得「二等獎」殊榮。

榮獲「三等獎」的一貫道崇正基金會志工徐麒智，雖年僅33歲但服務年資已超過10年，是這次最年輕的志工，徐表示，他的父母都在做志工，因此從小就跟著一起做，已把當志工、為人付出當作很自然的事，如果假日空下來反而覺得不習慣，服務過程可以看到別人成長，自己也會成長，這是他當志工最開心的地方。

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