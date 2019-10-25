快訊／台南公寓火災　阿公逃不出葬身火場！媳婦也受重傷

▲台南市安南區安中路一段702巷1處民宅發生火警，消防人車迅速前往搶救，火勢約30分鐘撲滅，但卻造成1死1重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安中路一段702巷1處民宅，10月25日下午3時10分發生火警，2樓冒出火勢與大量濃煙，台南市消防局出動消防人車迅速前往搶救，火勢約30分鐘撲滅，但卻造成屋內行動不便老人不幸身亡，其媳婦雙手及臉部灼傷，意識昏迷送醫救治中，目前起火原因由消防局調查處理中。

台南市消防局119勤務中心25日下午3時10分許據報，位於安南區安中路一段702巷1處民宅2樓發生火警，現場為4層RC建物2樓濃煙竄出，馬上調派各式消防車輛15車44人前往搶救。

消防車組到達火發現回報火場2樓有火勢竄出，有2人受困2樓內，1名是行動不便老人，1人可能是看護，消防人員除接駁水帶射水搶救外，同步派員進入火場搜救，消防人員在3時24分在2樓大門右側找到1名婦人，意識昏迷，經搶救下來，初步調查傷者為老翁之48歲李姓媳婦（雙手、臉部共2度灼傷19％、意識昏迷），馬上以救護車送醫救治。

火勢在3時29分控制，進行排煙作業，消防人員續在2樓房間尋獲89歲邵姓老翁，但人已明顯死亡。據了解，火警發生時看護外出不在，火警造成1死1重傷。目前起火原因由消防局調查處理中。