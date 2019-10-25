「死刑判決定讞就該執行」　蘇貞昌：燒死父母、割斷孩童頭顱天地不容

▲行政院長蘇貞昌與法務部長蔡清祥赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌25日赴立法院接受施政總質詢，民進黨立委陳賴素美質詢時提到外界關注之死刑議題，蘇貞昌答詢時表示，「我一直認為有些罪惡天地不容，比如燒死自己的爸爸、媽媽還有親人，或是當著人家媽媽面前把孩子的頭割斷這種人天地不容」，死刑既然判決定讞就該執行。

為落實1948年頒布之《世界人權宣言》，並使之具有法律拘束力，聯合國大會於1966年分別通過《公民與政治權利國際公約》與《經濟社會文化權利國際公約》等兩大公約，要求締約國採取適當之保護、尊重措施。兩公約均於1976年正式生效。

蘇貞昌25日率領行政團隊赴立法院進行施政報告總質詢，立委陳賴素美質詢時指出，蘇貞昌4日於立法院備詢時曾公開表示「法院判決死刑定讞，該執行就要執行」，詢問蘇貞昌就算依照聯合國頒布之兩公約，是否還是應該執行？蘇貞昌則回應「我一直都是這個態度」。

法務部長蔡清祥先指出，截自目前為止我國已判決死刑尚未執行的仍有39人，陳賴素美表示過去幾年間台灣社會兇殺案事件頻傳，也喚起民眾對於死刑問題的關心，試問死刑判決定讞後之執行是否違反聯合國兩公約？

對此，蘇貞昌隨後也強調「我一直認為有些罪惡天地不容」，也舉例有人燒死自己的爸爸、媽媽還有親人；或是當著人家媽媽面前把孩子的頭割斷，「這種人天地不容」，死刑既然判決定讞就該執行。不過蘇貞昌也說，因為生命是人權之首，就算判決定讞法務部還是嚴謹以對，因為生命具有不可回復性，過去也有判決死刑錯誤的例子，所以法務部非常小心謹慎，這點他可以理解。

蘇貞昌雖沒有點出名字，但根據案例分別是2016年2月7日男子翁仁賢於桃園自家公寓燒死8旬老父母、台籍看護、姪媳和姪子；以及2016年3月29日於台北市內湖隨機殺童的毒蟲王景玉。

另外，蔡清祥也補充，對於死刑執行的替代方案法務部一直都有研究，例如有人主張以「不得假釋」來取代死刑，但屆時是否造成監獄執行管理上的問題，以及教化是不是能達到效果都要重新考慮，不過法務部重提出這樣建議的人。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



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