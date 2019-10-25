川普退訂紐時華郵　白宮：聯邦機關跟進能省數十萬美元

▲ 各大聯邦機構是否跟進取消訂閱紐約時報、華盛頓郵報，仍是未知數。圖為美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普21日才剛飆罵紐約時報和華盛頓郵報製造假新聞，白宮24日就宣布不再續訂紐約時報和華盛頓郵報2大報，甚至敦促其他聯邦政府機構也要取消跟著訂閱。對此，白宮新聞秘書葛瑞珊（Stephanie Grisham）透過聲明表示，政府此一決定的關鍵是金錢預算，「所有聯邦機構停止續訂可以為納稅人節省相當可觀的成本，多達數十萬美元。」

綜合CBS、CNN等外媒報導，紐約時報（The New York Times）和華盛頓郵報（The Washington Post）經常揭露川普高階管理層的消息，在政治方面具有一定影響力，但始終是川普口中批評的目標。

川普21日接受福斯新聞（Fox News）採訪時提到，「媒體是腐敗的，但並非所有媒體都這樣。我認識一些偉大的人，也認識幾位厲害的記者…而紐約時報這份寫假新聞的報紙，我們甚至不希望它出現在白宮。我們可能會停止訂閱，華盛頓郵報也是，它們都是新聞都造假。」

目前白宮有訂閱多家報紙，包括華爾街日報（Wall Street Journal）、今日美國報（USA Today）、金融時報（Financial Times）等，但川普每天必看的是紐約郵報（New York Post）。儘管不清楚各機關在相關出版物方面的支出有多少，但已知華盛頓郵報能讓任何擁有政府、軍方電子郵件地址免費閱讀。

事實上，川普並非首位取消訂閱新聞報紙的美國總統。1962年，時任總統甘迺迪（John F. Kennedy）下令取消白宮訂閱的「紐約先驅論壇報」（New York Herald Tribune），背後原因正是甘迺迪認為報導存在偏見，但白宮最終仍恢復訂閱。