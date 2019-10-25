68歲阿伯車禍毀容拒絕白皮膚　等6年「臉部移植」成功變臉

▲羅伯特臉部移植手術成功，成為第一位接受臉部移植手術的非洲裔美國人。（圖／翻攝自YouTube／WCVB Channel 5 Boston）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國加利福尼亞洲（California）68歲的黑人羅伯特（Robert Chelsea），在2013年開車時遭到酒駕司機追撞，車內隨之起火，導致身體和半邊臉被燒傷。事後醫生要幫他做「臉部移植」手術，但因為捐贈者的膚色與自己不合遭到羅伯特拒絕。等了六年之後，終於出現一位適合的膚色，成為第一位接受臉部移植手術的非洲裔美國人。

根據每日郵報報導，羅伯特於2013年因車子過熱，停在洛杉磯的高速公路路邊等待車子降溫，卻被一名酒醉的司機撞上，當場立刻燃起大火。他約有一半的身體都被三度燒傷，嘴唇、鼻子、左耳也都喪失其功能。

之後他在加州大學歐文分校醫學中心（University of California Irving Medical Center）接受18次手術，移植捐贈者的皮膚到他身上。兩年半的治療雖然臉上還有些殘缺，但他沒有因此看到沮喪，當有人凝視著他時，他內心只覺得「你知道他們看我的眼神嗎？這眼神真可愛，他們一定對我感到好奇。」

醫生看到羅伯特這正向的態度，建議他做「臉部移植」手術。醫生表示，「在進行臉部移植手術之前，患者會接受初步的精神評估，確保他們有足夠的心理能力，可以面對在鏡子中看到陌生人的臉。」羅伯特開玩笑表示，「我一直都不喜歡我原本的樣子。」

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由於黑人在疾病的死亡率比白人高，所以黑人接受器官移植的的可能性較小，只有14%的捐獻者，以及12%的活體捐獻者是黑人。在2018年時羅伯特拒絕了一次面部移植手術，因為膚色太過白皙不適合自己，終於在今年7月出現了合適的膚色，在經過16小時得手術後，成功獲得一張完整的臉。

整形外科醫生Bondah Pomahac表示，「儘管羅伯特是年紀較大的臉部移植患者，但他復原的速度非常快，我們期待到他的生活品質有所提升。」如今羅伯特以恢復氣色，頭髮也開始生長，雖然嘴唇可能還不太能動，但他希望能用新的嘴唇，再次親吻30歲女兒的臉龐。