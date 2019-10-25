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女兒在松機被「金髮萌妹」摸臉　一張「伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

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▲▼ 椎名空來台 。（圖／翻攝自PTT）

▲ 知名女優來台 。（圖／翻攝自PTT）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友今日帶女兒去松山機場看飛機，怎料看著看著竟巧遇搭機來台的日本女優。原PO將照片PO上網後，網友們紛紛興奮表示「她來台灣了」、「我超愛她」、「又帥又正」。

有網友今（25日）在PTT八卦版上發文，他表示下午帶女兒去松山機場看飛機，結果現場突然一陣轟動，接著就有一名身穿黑上衣的短髮妹被眾人簇擁走出，「女兒還被她摸臉，有人知道她是誰嗎？」

請繼續往下閱讀...

網友們一看到照片都瘋了，大家紛紛表示，這位其實是日本AV界的知名女優「椎名空」。只見她頂著一頭金色短髮，面對鏡頭時還俏皮地伸出舌頭，萌萌又有點率性的模樣讓鄉民們都暴動了，「又帥又正」、「我超愛她」、「是小空啊」、「椎名空！」、「椎名空，騎乘位超強，目前被美谷朱里超車」、「越來越可愛了」。

▲▼日本AV女優椎名空專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲椎名空是第一個出櫃的AV女優。（圖／本報資料照）

目前24歲的椎名空已經在AV圈闖出一番名堂，不過讓人印象深刻的是，她其實是第一位出櫃的「蕾絲邊AV女優」。椎名空今年2月時曾接受《ETtoday星光雲》專訪，她表示自己在戀愛關係中「比較偏向男性角色」，而她是在高中時，才發現自己喜歡女生。

許多AV女優為了不影響粉絲看片時的幻想，不太會輕易把自己的私生活攤在陽光下，然而椎名空卻是大方在社群網站上放閃，因為她認為這才是真正的她，「我不會去顧慮大家看到這些照片的心情，因為這樣做才是真實的我，喜歡我的粉絲就能夠接受。」

▲▼日本AV女優椎名空專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲網友形容她「又帥又正」。（圖／本報資料照）

身為同性戀者的椎名空曾表示，雖然日本涉谷區已經有「伴侶關係制度」，但她還是希望能像台灣一樣，能夠落實婚姻平權。據了解，椎名空此次來台，目的就是為了參加10月26日的同志大遊行，同樣也會參加的女優還有高橋聖子、相澤南和夏木安梨等人。

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