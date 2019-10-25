　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物、東森房屋深得肯定　雙雙榮獲「服務第壹大奬」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼東森購物獲壹週刊服務大獎-東森購物網執行長楊俊元。（圖／記者黃克翔攝）

▲《壹週刊》第16屆「服務第壹大獎」今（10/25）在圓山大飯店舉辦頒獎典禮，東森購物網在網路購物類別獲得第一名殊榮，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元（左）親自出席領獎。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團旗下零售事業群整體業績表現亮眼，有溫度的服務品質更是深獲廣大消費者肯定，在《壹週刊》第16屆「服務第壹大獎」剛出爐的得獎名單中，不僅有東森購物網奪得網路購物類別第一名殊榮，東森房屋也是第7度得獎，是房仲加盟品牌第一名，持續透過用心傳遞服務、感動人心，成為顧客心中的優良企業。

自2004年開始，《壹週刊》每年舉辦「服務第壹大獎」調查，今年邁入第16屆，投票期間為7/15～9/20，在歷經競爭激烈、網路一人一票共二個月的投票期，最終以8,053,812總投票數，針對18類別業種票選出服務優秀的企業，其中在網路購物方面，由東森購物網脫穎而出奪得冠軍，打敗第2名蝦皮購物以及第3名momo購物網；另外，東森房屋第7度獲得房仲業類別獎項殊榮，也是房仲加盟品牌第一名。

▲▼東森購物獲壹週刊服務大獎-東森購物網執行長楊俊元。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊俊元表示，秉持「東森嚴選、服務第一、創新第一」的精神，未來將繼續帶來更好的服務。

對於東森購物網首次參與就拿到冠軍，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元表示，東森購物迎向20週年，很感謝消費者一直以來的支持與鼓勵，東森購物客服團隊的滿意度調查，已經連續幾年在90%以上，未來將秉持「東森嚴選、服務第一、創新第一」的精神，帶來更好的服務；此外，面對市場競爭，東森集團去年併購香港草莓網後，已經正式走向國際化，做全球跨境生意，不論營運或是面對消費者，未來都將繼續努力。

東森購物不斷精進服務、銷售、品牌形象，今年6月也在工商時報主辦的「臺灣服務業大評鑑」中，3連霸拿下大型購物網站金牌獎榮耀，蟬聯獎項最重要的關鍵之一，就在於提供最有溫度、感動的服務是不變的目標，不論線上、線下，全面滿足消費者的生活需求。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物自開創以來，就訂立高標準服務規格領先市場，包括最早提供10天免費鑑賞期、首創提供消費者24期無息信用卡分期、推出東森嚴選主動為消費者把關商品品質，除了贏得消費者信賴，創造便利購物環境，與會員的關係也像朋友、家人般。

▲▼東森購物獲壹週刊服務大獎-東森購物網執行長楊俊元。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森購物網獲得最佳服務獎，美女啦啦隊也來助陣氣勢。

此外，東森房屋成立滿32週年，今年正式回歸東森集團大家庭，此刻獲得「服務第壹大獎」殊榮，如同是對全體加盟店肯定之賀禮。東森房屋表示，在總裁王令麟接手後，不斷進行改革與創新，各加盟店亦積極改善店面形象、服務態度及作業流程，為消費者留下良好印象；面對房市景氣低迷，以及品牌林立的房仲業中，除了秉持高度熱忱為消費者提供優質及安全的服務，今年再度獲獎，也是東森集團及所有東森房屋加盟店共同努力的榮耀。

ET快訊
「死刑判決定讞就該執行」　蘇貞昌：燒死父母、割斷孩童頭顱天地
台南公寓火災　阿公逃不出葬身火場！媳婦也受重傷
黑男混血女友「0修圖照」被PO網！關濾鏡真面目現形網傻眼
化工大廠東鹼違規遭罰402萬！總經理涉「內線交易」賣股　檢調
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肉毒桿菌素這樣選！「不含複合性蛋白」降低抗藥性

東森購物、東森房屋深得肯定　雙雙榮獲「服務第壹大奬」

台灣網路書店搶東南亞跨境財　菲律賓小7門市也能取貨

這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線　正確坐姿提高工作效率

美感風暴來襲！全球先生鮮肉雲集，多元詮釋各國傳統服飾

台中港三井OUTLET推專車服務　免費接送高美溼地

幫台灣賣家外貿轉型　亞馬遜全球開店揭2020年3大戰略

舞力全開！2019臺中國際舞蹈嘉年華　劉真編制臺中城市舞

【廣編】2019愛‧Sharing登場！最新主題城市「Las Vegas奢華霓虹」閃耀北高

【廣編】PChome 24h購物應戰雙11　12大主題商品會場狂降破億

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

小禎離婚突告白「許永元以後靠你養」　網狂問許先生...直播公開真面目！

肉毒桿菌素這樣選！「不含複合性蛋白」降低抗藥性

東森購物、東森房屋深得肯定　雙雙榮獲「服務第壹大奬」

台灣網路書店搶東南亞跨境財　菲律賓小7門市也能取貨

這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線　正確坐姿提高工作效率

美感風暴來襲！全球先生鮮肉雲集，多元詮釋各國傳統服飾

台中港三井OUTLET推專車服務　免費接送高美溼地

幫台灣賣家外貿轉型　亞馬遜全球開店揭2020年3大戰略

舞力全開！2019臺中國際舞蹈嘉年華　劉真編制臺中城市舞

【廣編】2019愛‧Sharing登場！最新主題城市「Las Vegas奢華霓虹」閃耀北高

【廣編】PChome 24h購物應戰雙11　12大主題商品會場狂降破億

川普討厭紐時華郵就退訂！　白宮：聯邦機關跟進能省數十萬美元

常濫用優勢做不公平競爭！公平會：凱擘擴區花蓮動機目的應釐清

極速超跑女排結盟日本久光製藥　台灣排球新女力

肉毒桿菌素這樣選！「不含複合性蛋白」降低抗藥性

南韓放棄WTO開發中國家待遇　沈榮津：市場更自由化對台灣有利

針刺身體凌虐！竹聯弘仁會暴力擄人　開槍丟手榴彈勒贖逾3千萬

賴士葆嗆鬥雞內閣、逼道歉　蘇貞昌替徐國勇緩頰：主人對僕人都不該人身攻擊

「第一次約會能吃滷肉飯？」潮男求解...新竹人全歪樓　內行激推：超夯名店

蘇貞昌曾動怒拍桌：我也想當慈眉善目修行者，但我是行政院長

貨車死亡39人為大陸公民？　華春瑩：英國警方還在核實

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

消費熱門新聞

想吃上等日本和牛　要先看懂等級

新光三越天母店周慶推買一送一

夯爆！麥當勞美樂蒂萬用置物籃「40分鐘完售」

網購一日限定無印良品結帳再81折又來了

這樣坐才對！耳朵、肩膀、盤骨連線

美樂蒂置物籃太火熱！他請假搶買為哄妻開心

少女心人龍搶購美樂蒂置物籃

PChome 24h購物12大主題會場雙11狂降破億

SOGO周慶化妝品「比免稅便宜」

頂級咖啡週年慶必買商品一次看

台中三井OUTLET高美溼地免費接送

東森購物、東森房屋　雙榮獲服務第壹大奬

手提出門Q爆！開箱先看麥當勞「美樂蒂置物籃」

台網路書店跨境東南亞　菲律賓小7也能取貨

更多熱門

相關新聞

東森房屋創新服務　再度獲頒優良商號獎肯定

東森房屋創新服務　再度獲頒優良商號獎肯定

臺北市商業會為推行商業道德及商場禮貌運動，特舉辦「優良商號」選拔，今（25日）於台北國軍英雄館舉行頒獎典禮，而東森房屋引領房仲業，今年再次榮獲優良商號獎肯定，也由東森房屋董事長蔡高明親自出席領獎。

台網路書店跨境東南亞　菲律賓小7也能取貨

台網路書店跨境東南亞　菲律賓小7也能取貨

拿DM享毛小孩好禮、免費肌膚檢測　房仲一招擄獲鄰里心

拿DM享毛小孩好禮、免費肌膚檢測　房仲一招擄獲鄰里心

偏鄉童東森爸爸身邊撒嬌融化眾人

偏鄉童東森爸爸身邊撒嬌融化眾人

王令麟、吳宗憲為偏鄉孩子做早餐

王令麟、吳宗憲為偏鄉孩子做早餐

關鍵字：

東森購物東森房屋王令麟

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

謝震武怒轟韓國瑜「謝祖武慘被出征」！

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

謝祖武被當謝震武回應了！

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面