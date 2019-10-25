東森購物、東森房屋深得肯定　雙雙榮獲「服務第壹大奬」

▲《壹週刊》第16屆「服務第壹大獎」今（10/25）在圓山大飯店舉辦頒獎典禮，東森購物網在網路購物類別獲得第一名殊榮，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元（左）親自出席領獎。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團旗下零售事業群整體業績表現亮眼，有溫度的服務品質更是深獲廣大消費者肯定，在《壹週刊》第16屆「服務第壹大獎」剛出爐的得獎名單中，不僅有東森購物網奪得網路購物類別第一名殊榮，東森房屋也是第7度得獎，是房仲加盟品牌第一名，持續透過用心傳遞服務、感動人心，成為顧客心中的優良企業。

自2004年開始，《壹週刊》每年舉辦「服務第壹大獎」調查，今年邁入第16屆，投票期間為7/15～9/20，在歷經競爭激烈、網路一人一票共二個月的投票期，最終以8,053,812總投票數，針對18類別業種票選出服務優秀的企業，其中在網路購物方面，由東森購物網脫穎而出奪得冠軍，打敗第2名蝦皮購物以及第3名momo購物網；另外，東森房屋第7度獲得房仲業類別獎項殊榮，也是房仲加盟品牌第一名。

▲楊俊元表示，秉持「東森嚴選、服務第一、創新第一」的精神，未來將繼續帶來更好的服務。

對於東森購物網首次參與就拿到冠軍，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元表示，東森購物迎向20週年，很感謝消費者一直以來的支持與鼓勵，東森購物客服團隊的滿意度調查，已經連續幾年在90%以上，未來將秉持「東森嚴選、服務第一、創新第一」的精神，帶來更好的服務；此外，面對市場競爭，東森集團去年併購香港草莓網後，已經正式走向國際化，做全球跨境生意，不論營運或是面對消費者，未來都將繼續努力。

東森購物不斷精進服務、銷售、品牌形象，今年6月也在工商時報主辦的「臺灣服務業大評鑑」中，3連霸拿下大型購物網站金牌獎榮耀，蟬聯獎項最重要的關鍵之一，就在於提供最有溫度、感動的服務是不變的目標，不論線上、線下，全面滿足消費者的生活需求。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物自開創以來，就訂立高標準服務規格領先市場，包括最早提供10天免費鑑賞期、首創提供消費者24期無息信用卡分期、推出東森嚴選主動為消費者把關商品品質，除了贏得消費者信賴，創造便利購物環境，與會員的關係也像朋友、家人般。

▲東森購物網獲得最佳服務獎，美女啦啦隊也來助陣氣勢。

此外，東森房屋成立滿32週年，今年正式回歸東森集團大家庭，此刻獲得「服務第壹大獎」殊榮，如同是對全體加盟店肯定之賀禮。東森房屋表示，在總裁王令麟接手後，不斷進行改革與創新，各加盟店亦積極改善店面形象、服務態度及作業流程，為消費者留下良好印象；面對房市景氣低迷，以及品牌林立的房仲業中，除了秉持高度熱忱為消費者提供優質及安全的服務，今年再度獲獎，也是東森集團及所有東森房屋加盟店共同努力的榮耀。