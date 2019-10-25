涉教唆同志「釣魚」開毒趴再逮人！新北警竄改資料浮報嘉獎再「呷好逗相報」

▲海山警分局傳出警員偽造線上立破案件且浮報績效功獎的醜聞，檢方發現一名陳姓警員涉嫌多次教唆吸毒同志揪團開趴，他再巧遇逮人。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市海山警分局8名警員涉嫌偽造線上立破案件，浮報績效功獎。地檢署指揮調查處於24日依涉犯偽造文書罪約談8名警員到案，經檢察官漏夜複訊，認定其中一名陳姓警員罪嫌重大，且有串證之虞，25日清晨向法院聲請羈押禁見，並在稍早收押，其餘7名警員則被諭令10萬至20萬元不等交保。

經查，8名涉嫌浮報績效警員在107年間均任職新北市海山警分局文聖派出所，將非立破的案子，填寫成線上立破案子，藉以記嘉獎；所謂「線上立破」是指線上勤務警力主動發現、當場查獲，或經指揮調度查獲的刑案。

據了解，其中一名才剛考上108年度警察大學刑事二技的陳姓警員，非常擅長查辦毒品案件，卻涉嫌多次教唆有毒癮的男同志，邀約其他男同志開毒趴，陳員再到現場「巧遇」並一舉將毒同志帶回偵辦，再竄改資料改填寫為「線上立破」，事後「呷好逗相報」，還揪另7名員警一同配合。

檢方發現涉案警員疑似除了記功、嘉獎之後，更藉此獲得獎金，已涉犯偽造文書、《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物等罪，目前地院已將陳姓警員收押禁見，其餘7警則分別諭令交保10萬元至20萬元不等，後續將持續追查釐清。

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