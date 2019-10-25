微軟推25種專業科技證照　落實人才科技強度

▲微軟針對有職場進修的人才推出了3大雲端、4大領域一共25種的專業科技證照。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／綜合報導

先前台灣微軟提出了要在台灣落實人才培育諾言，而在近期就針對有職場進修的人才推出了3大雲端、4大領域一共25種的專業科技證照，讓專業人士以企業職位為依據來選擇課程與證照考取，在瞬息萬變的環境中能適應潮流，透過技能培訓為職涯加分。

台灣微軟指出，3大雲端解決方案包含了Microsoft Azure、Microsoft 365、Microsoft Dynamics 365；而4大領域則是包含Apps & Infra、Data & AI、Modern Workplace、Business Applications。

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台灣微軟總經理孫基康表示，微軟在幫助每個人和每個組織都實現更多的目標下，除助企業數位轉型，更希望培育科技人才保持成長式思維，提升自我軟實力。微軟認為企業皆需增進『科技強度』以因應市場變化，其中包含三大原則：調整組織，成為產業採用最佳技術的領先者；建立自身獨特的數據功能，培養對最新科技感興趣；及在數位經濟中，與各方的利益關係人建立信任關係以助企業達指數型成長。

另外，台灣微軟也提供各式專業課程 ，以助人才具備「科技強度」；不同於以往從產品類別作區分，微軟現以更貼近企業需求，從企業職位（Role-Based）的方向重新調整證照考取模式。在數位策略之下，微軟秉持協助讓所有組織與人員都能具備「科技強度（Tech Intensity）」的思維與技能，因此Microsoft Training & Certifications內容已越趨多元，可幫助初階、中階與專業人員等不同職業領域，從基礎架構到深度專業，以系列課程與證照供科技人才學習。