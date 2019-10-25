林奕華辦公室前主任性侵女志工　服務處內酒後亂性事後道歉遭起訴

▲立委林奕華的辦公室前主任涉性侵女志工遭起訴。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

立委林奕華的前辦公室林姓主任，涉嫌今年4月間，找朋友到服務處聚會，結束後朋友都陸續離去，林男趁獨處時，強吻女志工並性侵得逞，事後林奕華曾澄清，林男已經離職，只是以志工身分到服務處幫忙，台北地檢署仍在25日依妨害性自主罪將林男起訴。

受害女志工指控，她在4月28日晚間，接到林男電話稱心情不好，找她到服務處聊天，她到場時，現場還有里長、調查員、里長等多人在場，席間女志工不時遭林男搭肩，她幾次閃躲仍無法制止。隔天凌晨，其他人各自離席時，林男趁獨處機會伸出狼爪，貼上女志工強吻，不顧被害人掙扎性侵得逞。

▲林男事後曾向被害人道歉。（圖為資料照／讀者提供）

被害人受辱後哭著離開，此時剛還有與會的人正在門口抽菸，得知為遠後，就有人把林男拉下樓要求下跪道歉。事後林男曾透過中間人向被害人道歉，但被害人認為毫無誠意，堅持提告，林奕華在案發後表示，林男已在事件發生前離職，當時只是以志工身分到服務處幫忙，已要求林男不要再到服務處。

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