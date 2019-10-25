一家9口三代親子關係　靠一味人生四神湯解決

圖、文／慈濟基金會 林佳予

馬來西亞華人鐘永長與王碧儀原本家裡有長達10幾年的婆媳關係，兩人的婚前約定差點成為導火線，但「慈濟四神湯」改變了王碧儀對婆婆的態度，先生終於不用再做夾心餅乾，一家9口和睦，小孩們更常跟著父母參加慈濟活動，鐘永長表示，「一個家幸不幸福，女主人很重要，還好有慈濟讓太太改變，讓家中氣氛變和氣了。」

43歲的鐘永長與王碧儀都是馬來西亞華人，育有1男4女。鐘永長的父親早逝，由母親獨力扶養他跟妹妹長大，從小鐘永長就下定決心要讓母親過得好。鐘永長跟王碧儀的婚前約定有三：要孝順婆婆、任何事婆婆排第一順位，另外鐘永長只有一個妹妹，因此他希望太太至少要生4個小孩。

王碧儀被鐘永長的孝順感動而嫁給他，但沒想到真正跟婆婆相處起來，因生活環境飲食不同，身為幼稚園園長的王碧儀也因教育理念與婆婆有摩擦。王碧儀表示，以前個性比較固執，雖然沒有跟婆婆回嘴，但是也沒有好臉色，每天等先生回家就開始埋怨婆婆。

請繼續往下閱讀...

對鐘永長而言，太太願意答應婚前約定很不容易，因此雖然擔任電腦工程師、每天下班想休息時，還得聽太太抱怨他的母親，但他總是默默聆聽、想著解決方式。直到太太生完第5胎坐月子時，妹妹因心疼母親要幫忙帶小孩、照料家事，在太太、小孩面前說了：「為什麼要生5個?」讓鐘永長也動怒了，雖然知道會傷到母親的心，但夾在中間10幾年的鐘永長忍不住提出「分開住」，母親、妹妹也不再提這件事。

2016年王碧儀在孩子的音樂班看到《慈濟》月刊後、很感動，上網查詢到親子班活動、邀約先生加入，隔年參加慈濟大愛媽媽，王碧儀分享：「當時是希望可以透過慈濟讓我變成很好的媽媽。」某次一場演講，志工分享她的婆媳關係：「如果我們珍惜我們的先生，要感恩婆婆，因為沒有婆婆就沒有先生。」這句話讓王碧儀轉念，「很感恩我先生一直很包容著我抱怨婆婆，夾在中間，我很珍惜這一份情。」

夫妻倆在親子班學到「慈濟四神湯」：知足、感恩、善解、包容，王碧儀開始以「感恩心」對待婆婆，感恩她幫忙顧家裡，現在對婆婆總是笑臉。而「慈濟四神湯」也改善了鐘永長與王碧儀的親子關係。過去夫妻倆對孩子很嚴格，如今王碧儀學會放開，而鐘永長過去是嚴父，如今他跟大兒子互動像朋友一樣。

鐘永長提到過去對孩子都會打罵，直到有一次看到兒子罵妹妹的口氣跟自己一模一樣，驚覺：「父母是孩子的模」，因此原本帶小孩參加親子班是要讓慈濟教，參加後發現要改的是自己的「身教」。過去常被處罰的大兒子曾問他們：「為什麼妹妹犯跟我一樣的錯不會被責罰？」夫妻倆坦言：「因為以前還沒認識慈濟。」

夫妻倆發現兒子在慈濟學到「善良的同理心」，鐘永長回憶有次跟兒子在路上看到街友，兒子主動提出要買食物給婆婆。王碧儀：「有次兒子的籃球隊同學們為了選球衣而吵起來，大兒子輕聲地說：『要尊重別人得先尊重自己。』同學聽了靜下來，開始理性討論。」

即將受證為慈濟志工的鐘永長目前是環保站站長，小孩們會跟著夫妻倆參加活動、做環保，鐘永長表示，「一個家幸不幸福，女主人很重要，還好有慈濟讓太太改變，家中磁場變和氣了，也改變了我的人生。」