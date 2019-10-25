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台股表現「悶」　收盤下跌24點、三大法人合計買超34.97億元

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▲▼台股今天再度改寫29年來新高，早盤一度來到11,347點，是1990年3月以來的新高紀錄。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台股今天開高走低。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今天開高走低，三大法人合計買超34.97億元，其中自營商買超2.64億元，投信買超0.63億元，外資及自營商買超33.01億元。

台股早盤最高一度來到11,347點、再次刷新29年來新高紀錄，但隨後翻黑走跌，在11,290點附近震盪，終場下跌24點或0.21%，收在11,296點，成交量1,292.64億元。

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▲▼台股今天再度改寫29年來新高，早盤一度來到11,347點，是1990年3月以來的新高紀錄。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台股早盤一度來到11,347點，再度改寫29年來新高。（圖／記者李毓康攝）

電子三雄中，股王大立光（3008）收在4350元，下跌1.81%；台積電（2330）以293.5元作收、上漲0.17%；鴻海（2317）收在80.2元、下跌0.37%。

觀察類股表現，今日各大類股漲跌互見，電機、電器電纜、電子與部分傳產維持漲勢；金融、半導體、電子零組件等則小幅下跌。而昨日漲多的光電類股今天則下跌1.13%。

Cmoney法人決策系統顧問呂漢威表示，這兩天台股表現比較「悶」，雖然中美貿易戰、iPhone 11銷售表現佳等因素，對台股有些激勵與支撐，但因英國脫歐再生變數，對市場信心也有部分影響，但他認為，這不改變台股可以持續維持高檔的勢態。

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