▲中華航空今（25）日獲得國內媒體舉辦的服務業大獎，在網路票選中拿下「國際航線類」的冠軍，由華航資深副總經理王正明(左二)代表領獎。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

航空業創意行銷大比拚，誰是贏家？中華航空今（25）日獲得國內媒體舉辦的服務業大獎，在網路票選中拿下「國際航線類」的冠軍，今年製播的「說好的旅行」廣告也在創意獎評比中拿下全場最大獎，展望國籍航空的人氣聲量。

華航近期捷報連連，屢獲國內外重要肯定，包括：桃園一航貴賓室獲選法國ELLE Decorationg雜誌為世界最美機場貴賓室、A350獲評Pilot Hacks飛澳航線商務艙產品第三名，及機上雜誌「Dynasty」評比為美國APEX優秀出版獎，並為國內連續四年入選DJSI新興市場指數成分股的運輸業者。

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另外，華航今年邁入60周年，為迎接下月登場的台北國際旅展，也自即日起推出線上旅展，全航線祭出超值優惠，最低3,096元起，更首次於旅展推出「百萬豪哩遊世界」買機票送哩百萬活動。

華航主管表示，此次線上旅展抽獎活動中，首獎將抽出一名50萬哩及兩名30萬哩大獎，同時只要立即加入華夏會員或登入會員資料立即參加「扭扭樂」活動，最高有機會獲得6,000哩航程的優惠。

法人觀察，第四季有線上旅展促銷活動帶動，加上十一長假後空運市場貨載優於預期，下月也將進入全年最大旺月，另外華航將自本月30日起調升美國、中南美與加拿大航線運價10%至15%，挹注第四季營運表現可期。