新竹違停哥「佔殘障車格被鎖」　竟嗆：年消費十幾萬消費者最大

▲新竹一名男子佔用殘障車位被鎖，竟嗆工作人員「一年消費十幾萬、消費者最大」。（圖／翻攝新竹大小事）



記者陳凱力／新竹報導

一名在大型賣場停管處工作的網友在臉書社團「新竹大小事」抱怨，有民眾將機車違規占用賣場的殘障停車格，被賣場鎖車後，人員好心幫他開鎖，卻被機車騎士嗆聲「為什麼鎖他的車、消費者最大、一年消費十幾萬、為什麼別台車子不鎖，偏偏要鎖他的」，也讓他傻眼，非常無言，網友們除了大罵「鎖得好」，也表示「違停者佔用身障車位，你的方便帶給很多人不方便」。

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▲巨城表示，除了殘障車位，還有婦幼停車格以及人行通道或者其他禁停區也都會比照辦理。（圖／記者陳凱力攝，下同）



一名在新竹巨城停車場工作的網友上網抱怨，有機車違規停在殘障車位被上鎖了，工作人員幫他解鎖，竟被他破口大罵，「為什麼鎖我的車，我是消費者最大，一年來消費十幾萬，這是私人停車場，憑什麼鎖我的車，為什麼別台車子不鎖，偏偏要鎖我的」讓他大呼「真是傻眼…竟然有這種人」，不過網友當下還是再提醒違停的騎士，「下一次再亂停，來一次鎖一次，管你是什麼人」。

巨城表示，發文的網友的確是賣場停車場管理處的工作人員，由於殘障停車格都有貼告示，非殘障車輛占用，會被賣場鎖車，所以這名工作人員的確是依職權執行工作內容，而違停車輛被鎖後，工作人員依流程會在椅墊放置通知單與聯絡開鎖電話，民眾可以打電話請工作人員開鎖，雖然被上鎖的車輛，巨城並不會收取如同訪間的「占用停車格保管費」，但巨城仍希望藉由鎖車帶來的「不便」，可以提醒民眾將殘障車位留給真正需要的人，除了殘障停車格之外，還有婦幼停車格以及人行通道或者其他禁停區也都會比照辦理。

▲▼律師郭維瀚說，私人賣場的停車格，有事先在停車格前公告違停鎖車，並無違法。

由於「鎖車」貼文一出，網友也擔心貼文的人會不會有法律問題，律師郭維瀚說，私人賣場的停車格，有事先在停車格前公告違停鎖車，並無違法，就算是「強制罪」也只對「人」不對「物」，一但車主離開車子後再被鎖，就沒有強制罪的問題，甚至於某些私人停車場，對於違停的車輛會收取「懲罰性的保管費」，但如果停車場有先公告在停車場內，只要車主停進去，就會自動被視為「同意遵守遊戲規則」，不得不小心謹慎。

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