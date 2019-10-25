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好市多羊肉爐「喪屍狂搬20箱」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷：我不愛

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▲▼好市多喪屍「狂掃20盒羊肉爐」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷點：我不愛（圖／翻攝好市多社團）

▲還沒進冰箱，客人就先狂搬羊肉爐！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／劉維榛報導

隨著天氣轉涼，吃薑母鴨、羊肉爐最暖胃！今（25）日，有網友逛好市多，發現不少民眾瘋搶羊肉爐，甚至有分店還沒推進冰箱，就有人快手搬幾箱。由於好不好吃是個人主觀，但幾乎吃過的網友則認為有個雷點，「有羊臊味的，喜歡的可以考慮！」

一名網友在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》分享超狂一幕，好市多員工準備把整座羊肉爐山要推到冰箱，殊不知有民眾衝上前搶購，員工只能停在原地，讓客人買好買滿，也讓原PO看傻眼直呼，「有沒有這麼誇張，商品都還沒進冰箱就被瘋狂搬走！」

請繼續往下閱讀...

▲▼好市多喪屍「狂掃20盒羊肉爐」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷點：我不愛（圖／翻攝好市多社團）

▲有客人至少買了20箱回家！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

實際一搜好市多App，原來這一款羊肉爐正在特價，一箱2入原價599元，即日起至11月3日特價為479元，因此商品還沒上架完畢，就引來喪屍潮爆買一波。文章曝光後，讓不少撲空的會員空虛表示，「天啊！希望新莊店沒這樣的場景啊，請留一盒給我吧」、「我覺得蠻好吃的，有筋有肉而且不少」、「這組每年特價時，沒有一次買到過 」、「每次特價就被瘋狂搶購，真的很好奇買整車的家裡冰箱有那麼大嗎」、「省了員工上架麻煩」、「這會不會是某店家買回去加點料弄熱賣的」、「台中也是這樣，跟奶粉盛況差不多」、「料很多比雅X強太多了。去年也撲空二次，第三波才買到」、「中華店一卡限購3盒」。

正因為賣太夯，讓不少會員跟進買回家試吃，反而失望不已，「吃過一次，不怎樣！何必跟著風向」、「冷凍您只吃過雅X的話，真心推薦吃吃看台X原汁紅燒羊肉爐，我們家一試成主顧，肉多又軟，湯頭也很棒。另一款紅色包裝的就肉硬，不要買錯，台X的薑母鴨也超好吃」、「又是飢餓行銷」、「以前紅X的比較優」、「去年大家狂推我有買，但我家都不愛」。

▲▼好市多喪屍「狂掃20盒羊肉爐」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷點：我不愛（圖／翻攝好市多社團）

▲饕客試吃後，覺得有羊騷味！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

隨著文章發酵，另有網友在公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享試吃經驗，「不好吃，不好吃，所以不要搶！」留言串也有網友直言，「不錯吃，不過羊肉的味道有點重，喜歡吃羊肉的沒差，不喜歡的要斟酌」、「羊味好重唷！」、「真的覺得還好而已，會搶只是天氣開始涼＋折扣，原價時滿滿的」、「 好不好吃是主觀，何必影響別人的購買意願？」、「我不喜歡有羊臊味的，喜歡的可以考慮」。

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