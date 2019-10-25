貨車卸完貨急左切迴轉　機車閃避不及「碰」一聲撞上

記者李忠憲／台中報導

2輛貨車25日在草屯區台三線上路邊卸完貨後，急切回馬路迴轉，後方1輛機車閃避不及直接撞上倒地，所幸只受到輕傷，但車禍巨大聲響嚇壞附近民眾。警方表示，肇事原因有待調查，也提醒用路人應注意車前狀況，小心慢行。

▲貨車急切車道迴轉，機車反應不及追撞倒地。（圖／翻攝臉書「草屯人」社團）

25日上午快9點許，草屯鎮台3線新豐里段發生貨車與機車碰撞事故，「碰」的一聲引起附近民眾觀看，並通報119。南投縣消防局獲報後立刻派遣救護車到場，經確認機車騎士僅受到輕傷，初步包紮止血後送醫治療，無生命危險，貨車駕駛則沒有受傷。

▲▼貨車跟著前車急切車道迴轉，機車反應不及追撞。（圖／翻攝臉書「草屯人」社團）

警方隨後也到場採證並調閱現場監視器，發現現場先有2輛貨車，第1輛先打左轉方向燈，從外側車道內切後迴轉，第2輛也跟著左轉，才開到中央處，後方1輛機車疾駛而來，雙方雖都有煞車，但機車仍從後方追撞上去後，連人帶車倒地。

草屯警方表示，貨車疑似卸完貨後，從外側車道急切迴轉已違規，機車應注意車前狀況，車速明顯過快，肇事原因有待調查釐清。

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