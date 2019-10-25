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舉3原因不可能修憲　柯文哲：政府連PM2.5都沒辦法處理

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▲▼柯文哲出席修憲論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席修憲論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣政治紛亂，不少學者專家都希望可以透過修憲改變亂象。台北市長柯文哲25日出席修憲論壇時表示，目前有3個原因讓修憲困難，一是目標不明確、二是過關門檻太高，最後則是藍綠、統獨的問題。柯文哲認為，與其談修憲，不如思考提升政府效能；他透露，日前到南投受天宮參訪，內心感觸很深，從山上看下去天空霧茫茫的一片，「一個政府連PM2.5都沒辦法處理，還講什麼統獨國家認同？」

柯文哲25日下午受網路媒體《Nownews》之邀，出席修憲論壇致詞。他表示，台灣被逐出聯合國後反而經濟突飛猛進，接著1987年解嚴後，30年來台灣的民主發展反而變成華人世界的成功典範。經歷6次總統大選、3次政黨輪替、7次修憲，也許現在也市一個時刻，讓我們重新思考實施憲政以來有哪些要修改。

柯文哲提到，1946年中華民國憲法在中國大陸制定，當時正在國共內戰，有相當的政治妥協成分，憲法起草者出自民主社會黨，因此憲法有相當多社會主義的色彩，尤其在基本國策、關於社會安全與教育文化，都有提供制度性的保障。1991年憲法增修條文，其中第10條提出類同基本國策的重要項目，納入必要的社會福利予若是保障條款，包括全民健保、身心障礙者的保險與就業、無障礙環境、社會福利、社會救助等應優先編列。

▲▼柯文哲出席修憲論壇。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲表示，那部憲法在維護自由經濟同時實現社會公益，保障雙重價值，以憲法條文方式，具有實質約束力，包括後來的全民健保等措施，都在憲法增修條文後，有法律基礎初步去推動。但制定憲法後，正逢國共內戰，國民政府遷台又實施動員戡亂，直到1991年終止動員戡亂臨時條款，台灣才真正進入民主憲政階段。

「1991年到現在，對於憲政大家還是有很多意見」，柯文哲說，有些共識較高，沒有爭議，像是18歲投票。關於總統制、內閣制大家就沒有共識，其實會有問題出現，就表示大家對現況不滿。

「歷經6次總統大選、3次政黨輪替，到底台灣社會對憲政體制有何疑慮？」柯文哲說，總統是全民直選，擁有最大民意基礎、最大期望，但目前很清楚總統是有權無責，人民也對總統投以太高的期望，「期望值太高，所以歷經3任總統，總統蜜月期越來越短，阿扁6年、馬英九只有4年，到小英只有2年，這表示台灣人民對總統越來越不耐煩」。

但柯文哲坦言，站在總統的角色，也是滿腹委屈，雖然是最大民意選出來，但是總統不能參加行政院會，透過國安會有引起很多爭議，所以對總統來說他有滿腹委屈。行政院長則是有責無權，我花2年時間搞清楚狀況，「一個院長平均1.3年，這也是為什麼台灣過去20年政策不能延續」。

至於要不要憲改？柯文哲說，現階段有三個困難，一個困難是，大家對現狀不滿意，但你的目標是什麼？這階段對目標一定沒有共識，到底是要總統制還內閣制？都沒共識。第二，最後一次修憲後，目前修憲幾乎不可能，因為要4分之3立委提案、4分之3出席立委同意，半年內公民投票，且要總投票數的一半，「目標不知道、也根本跨不過修憲門檻，而且要動到憲法，國格、國家定位馬上就出來」。

▲▼柯文哲出席修憲論壇。（圖／記者李毓康攝）

儘管修憲困難，但柯文哲提到「文化」的問題，自己的目標是要建立對的社會，讓政府是可信的，「今天最大問題，就是政府做什麼大家都不相信，連我都不相信」；他強調，公務員是服務人民，作為政治首長，不是要領導、不是要管理，是要服務人民。

柯文哲說，這半年我在台灣各處晃來晃去，最近去南投受天宮，從山上往下看，內心非常難過，整個天空灰濛濛，PM2.5的檢測儀器拿出來一測，40。今天台灣，癌症裡死最多的是肺癌，但美國是抽菸男生明顯比較多，「台灣肺癌男女比1比1，因為你不用抽菸，你到馬路上走一走效果差不多」。

「我內心感觸很深，連一個pm2.5政府都不能處理，講什麼統獨？PM2.5都不能解決，讓幾百萬人活在肺癌的危險中」，柯文哲說，為什麼要高舉國家治理？5月去日本，看了火力發電廠，在外面看沒有聽到噪音、沒有聞到味道、沒有濃煙，「不是煤炭乾淨不乾淨問題，是人乾淨不乾淨的問題」，同樣的火力發電廠在台中搞到林佳龍下台。柯強調，改變台灣從首都開始，改變首都從文化開始，「現階段台灣要解決的還是文化」。

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