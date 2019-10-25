徐國勇批港府：讓殺人犯趴趴走 香港人民受的了？

▲徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

港女箱屍案兇手陳同佳23日獲釋後，是否來台投案一事在國內不斷延燒。如今傳出陳同佳赴台投案的時間要向後延3個月，內政部長徐國勇25日受訪時強調，人來不來在香港。他批港府，「讓殺人犯趴趴走，香港人民受的了？」

《南華早報》報導香港聖公會省教秘書長管浩鳴透露，陳同佳赴台投案的時間可能會向後延3個月，待總統大選結束後才會來投案。徐國勇表示，事實是怎麼樣有小組會去處理，現在有對口單位，如果他要到台灣來，就是行殺人罪負責任，對口開放相關人士隨時可以把陳同佳帶過來，「是不是3個月後再來，這是香港傳出來的消息，我們會注意。」

提到是否認為港府藐視我國司法，徐國勇回應，是藐視香港司法，港府讓殺人犯趴趴走，這是港府問題，「香港人民受的了嗎？」

至於外傳陳同佳「自首」是藍營獻策，徐國勇說，今天有很多媒體報導，說這裡面有一齣在野黨演得大戲，是不是這樣由民眾判斷，「蘇貞昌院長講得很清楚，魔鬼就在細節裡面，大家看到得到底是怎麼回事，民眾看得很清楚。」

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