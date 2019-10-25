智慧吉他、預防醫學拚創意　阿里創業「諸神之戰」台青獲大獎

▲岩寬生醫創辦人陳槿唐（右）和其團隊，在阿里巴巴諸神之戰兩岸青年創新創業大賽獲獎。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／溫州報導

創新創業近年在兩岸蔚為風潮，今（25日）上午於溫州舉辦的「阿里巴巴諸神之戰兩岸青年創新創業大賽」，就有15個來自台灣、5個來自大陸的青創團隊同場競技，台青推出包括AIOT智慧吉他、領先的寵物濕食品牌、預防醫學產品、AI招聘機器人、AI運動教學等創意應戰，其中醫視科技、通潤科技獲台灣方冠亞軍、岩寬生醫則獲得兩岸團隊中的最具價值投資獎。

▲阿里巴巴諸神之戰兩岸青年創新創業大賽兩岸青年獲獎。（圖／記者陳政錄攝）

「阿里巴巴諸神之戰兩岸青年創新創業大賽」於2015年發起，2017年設台灣賽區，過去吸引超過30個台灣團隊參賽、上億元人民幣資金投入。在今年參加的台灣團隊中，涵蓋智能交通、醫療器材、生物醫藥、智能家居、母嬰產品、區塊鏈、農業、教育、寵物等領域，有在台布局多年的團隊希望西進大陸市場，也有初來乍到的新創團隊。

其中岩寬生醫主攻改善敏弱性肌膚的醫護產品，創辦人陳槿唐8月底剛獲得2019上海海峽兩岸青年創業大賽，本次再度榮獲最具價值投資獎，他表示團隊深耕「預防醫學研發之醫療及產品發展計畫」，利用溫和植粹成分、4D立體專利水膜磁技術，研發對幼兒、動物、環境無害的生醫產品，並幫助高敏感膚質族群，目前已在長三角等地拓點銷售，未來也計畫於大陸設廠生產。

▲駭音科技創辦人林季伯。（圖／記者陳政錄攝）

另一駭音科技創辦人林季伯玩樂團出身，研發SLiMTAB音樂學習輔具，將AIOT人工智慧物聯網技術應用於吉他上，可實時讓彈奏者與系統交互，互動練習並隨談隨記錄樂譜。

汪喵星球則是在台灣業界領先的寵物濕食品牌，創辦人孫宗德是畢業於清華大學材料工程學系的大男孩，創業時選擇結合興趣，推廣100%天然的寵物濕食品牌，看準大陸蓬勃成長的寵物市場需求，擴大布局。

▲台青講解自身創業項目。（圖／記者陳政錄攝）

備受注目的台青創業方案還包括提供智慧健身、AI運動教學方案的如荼科技，以及開發AI機器人，運用於面試招聘的合不合科技，和從小米生態鏈出身，打造高品牌Hi-Fi智能音箱的魔耳聲學等，更有能解析寶寶哭聲原因的「聽寶寶說」。

聽寶寶說創始人趙明耀指出，點圈科技採集400萬有效嬰兒哭聲數據，可分析寶寶是哭了、餓了、尿了、肚子不舒服等原因，反饋給APP軟體，讓新手爸媽及時處理寶寶問題。

談到台青創業歷程，魔耳聲學創辦人葉威志表示，自身原本從事半導體，後來進入萬魔（1More）公司孵化、接觸小米生態鏈，除智能音箱，還將布局藍芽、遊戲耳機、智能語音鼠標等，希望能透過新科技、新創意，顛覆一些業界原有的模式。

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