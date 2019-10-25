台南好米週今起開跑　黃偉哲市長化身好米代言人

▲台南市政府在台南大遠百B2美食街舉辦「2019台南尚青-農特產の名物展-好米週」推廣行銷活動，提升台南優質好米及農特產的知名度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府為推廣台南好米，10月25日在台南大遠百B2美食街舉辦「2019台南尚青-農特產の名物展-好米週」推廣行銷活動，市長黃偉哲邀請民眾一起品嚐台南優質好米，以及使用台南好米製作的在地特色美食，更與在場民眾一起分享以台南16號品種米製作的米香，提升台南優質好米及農特產的知名度。



台南市長黃偉哲與農業局副局長李建裕、市議員李宗翰、呂維胤、蔡筱薇，以及農業委員會南區分署副分署長黃怡仁、農業委員會農業改良場嘉義分場長陳榮坤等人，一同邀請大家品嚐口感堪比日本越光米的台南優質好米，以及使用台南好米製作的在地特色美食，黃偉哲化身好米代言人向大家介紹台南農特產品，並與在場民眾分享米香，希望藉此提升台南優質好米及農特產的知名度。



黃偉哲表示，台南16號越光米不僅是超級越光米，更是超越一般的越光米，是越光米系列的旗艦米種，優質的台南好米不能只有台南人吃到，更要推廣到全國，甚至世界各地，無論是北漂還是南漂，或是中北部的民眾忘不了家鄉米的香味時，就可以吃台南16號越光米，一解思鄉之愁。

黃偉哲說，台南市政府正積極拓展產銷通路，感謝共同舉辦活動的新營區農會、柳營區農會、六甲區農會、芳榮米廠等農民團體，以及農改場研發出這麼棒的台南越光米，讓消費者能一飽口福；更感謝遠東百貨特別支持台南農民，協助在10月25日至27日舉辦好米週台南好米銷售活動，將優質農產品推廣給都會區民眾，適逢遠東百貨台南成功店週年慶期間，歡迎大家前往選購。

活動現場陳列台南市相關農會及碾米廠所生產的品牌米，並提供碗粿、鹹粿、米苔目、九層粿等傳統米食點心供民眾品嚐體驗，且特地安排1部已在都市中很少出現的爆米香車，黃偉哲市長立即化身台南好米代言人，以台南16號品種米製作的爆米香讓民眾分享。

農業局副局長李建裕表示，台南16號越光米在近3年參加行政院農業委員會農糧署所舉辦的「精饌米獎」競賽，得到2次冠軍1次季軍，在全國可說無人能出其右，目前在六甲區正在舉辦台南好米季-彩繪稻田活動，希望民眾能來產地進行一趟農村小旅遊，這次特別與大遠百合作，將產地的好米介紹給都會區的鄉親朋友，之後更要走出台南，讓中北部民眾能吃到台南越光米，進一步外銷到全世界。

今日參與好米週展售活動的農會及米廠，加碼推出限時促銷活動，好米週活動期間，現場提供台南16號越光米1公斤包裝買2送1，以及購買獲得「2019年精饌米獎台灣好米組冠軍」台灣越光米1公斤包裝，送台南16號越光米1公斤包裝的優惠促銷，只有現場才有喔。

農業局指出，今日向隅的民眾也不用失望，26日及27日在台南大遠百成功店B2美食街，持續有台南尚青農特產名物展-好米週展售會，更將不定時推出好康優惠及試吃活動，請民眾務必把握機會，踴躍參加選購。

黃偉哲市長進一步表示，感謝農改場以及農糧署，能夠在米的品種方面精益求精，也謝謝柳營農會、六甲農會、新營農會、芳榮米廠等，不僅種出很好的米，還開發許多米食製品，滿足消費者的不同口味，讓米食在台灣獲得更大的推廣。